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2. çeyrekte ihracat beklentisi yükseldi

Ticaret Bakanlığının yılın ikinci çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 8,2 puan artarak 109,5'e yükselirken ithalat beklenti endeksi 13,7 puan azalışla 103,6'ya geriledi.

08 Nisan 2025 | 11:18
2. çeyrekte ihracat beklentisi yükseldi

Bakanlık, yılın ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, ihracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 8,2 puan arttı. Yılın ilk çeyreğinde 101,3 olan endeks, ikinci çeyrekte 109,5 seviyesine çıktı.

Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 13,8 puan azalış gösterdi.

Söz konusu endeksi, bir önceki çeyreğe göre, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi ve son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler artış, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyi endeksi ise azalış yönünde etkiledi.

İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ

Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 13,7 puan azalarak 103,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puan azaldı.

İthalat beklenti endeksini, bir önceki çeyreğe kıyasla gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi ve son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi endeksi artış yönünde yansıdı.

 

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