Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,25 değer kazanarak günü 1.430,19 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,00 azalışla 447 bin liraya geriledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 17,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,26 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,17 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,94 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,05, sanayi endeksi yüzde 0,23, hizmetler endeksi yüzde 0,31 ve teknoloji endeksi yüzde 1,52 değer kazandı.

49 HİSSE PRİM YAPTI, 47 HİSSE GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,29 puan ve yüzde 0,09 düşüşle 1.463,15 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 49’u prim yaptı, 47’si geriledi. Garanti Bankası, Koza Altın, SASA Polyester, Ford Otomotiv ve Şişecam en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YENİ HAFTADA GÜNDEM YOĞUN

Analistler, bugün Paskalya tatili dolayısıyla ABD ve Avrupa piyasalarının kapalı olduğunu belirtti.

Haftaya yurt içinde enflasyon, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklenti anketi, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, ABD’de fabrika siparişleri, Çin’de enflasyon, başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş isteğinin güçlenebileceğini, olası düşüşlerde 1.390 ve 1.340 seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA ANKETİNE GÖRE ENFLASYON BEKLENTİSİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, mart ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) yüzde 1,09 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,09) göre bir önceki ay yüzde 15,61 olan yıllık enflasyonun yüzde 16,21’e çıkacağı hesaplanıyor.

ALTIN, DÖVİZ

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,00 düşüşle 447 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,0305 lira, satışta 8,0627 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,1650 lira, satışta 8,1977 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 17,75’ten, bileşik getirisi de yüzde 18,54’ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1758, sterlin/dolar paritesi 1,3826, dolar/yen paritesi de 110,67 düzeyinde seyrediyor.​​​​​​​