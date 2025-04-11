200 bini aşkın samuray arısı hazır... Hedef fındığın 'belalısı' kahverengi kokarca!

"Kahverengi kokarca zararlısının popülasyonunu ciddi oranda baskılamak istiyoruz. Hedefimiz bu böceğin tarım ürünlerimize verdiği zararı en alt seviyeye indirmek"

Fındık başta olmak üzere birçok meyve ve sebzeye zarar veren kahverengi kokarca ile mücadelede ilaçlama çalışmalarının yanı sıra biyolojik mücadele için samuray arısı üretimine devam ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan "Kahverengi Kokarca ile Mücadele Eylem Planı" çerçevesinde Ordu ve Giresun'da ocak ayında tamamlanan ilaçlama çalışmaları ilkbaharla yeniden başladı.

Ordu'da kışı geçirdiği alanlardan hava sıcaklıklarının yükselmesiyle çıkmaya başlayan kahverengi kokarcaya karşı 330 bin kışlağın ilaçlanması planlanıyor. Giresun'da ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce koordine edilen çalışmalar kapsamında İŞKUR aracılığıyla istihdam edilen 35 personele ilaçlama uygulaması eğitimi verildi. Gerekli ekipman, ilaç ve koruyucu donanım sağlanan personeller il genelinde köy ile mahallelerdeki evler, depolar, kullanılmayan yapılar gibi alanlarda ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Biyolojik mücadele kapsamında ise Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Fındık Araştırma Enstitüsü'nde üretilen samuray arısı sayısı 200 binin üzerine çıktı. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine, kahverengi kokarca zararlısının kentte görülmeye başladığı günden bugüne yoğun bir mücadele verdiklerini söyledi. Kokarca zararlısıyla en büyük mücadelenin sahada ilaçlama yapmak olduğuna işaret eden Yılmaz, Ordu'da kışlak ilaçlamalarının ilk etabına 15 Ekim'de başladıklarını, ilçe tarım müdürlükleri, ziraat odaları ve muhtarlar öncülüğünde 15 ilçede ilaçlama gerçekleştirildiğini ifade etti.