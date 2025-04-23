Bankalar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için çalışmıyor. Banka şubeleri bu tarihte kapalı olacaktır.

Online bankacılık ve mobil bankacılık hizmetleri genellikle 7/24 açıktır.

Bu platformlar üzerinden birçok işleminizi (havale, fatura ödeme vb.) gerçekleştirebilirsiniz. EFT işlemleri ise genellikle ilk iş günü olan 24 Nisan Perşembe günü işleme alınacaktır.