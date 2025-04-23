Bankalar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için çalışmıyor. Banka şubeleri bu tarihte kapalı olacaktır.
Bu platformlar üzerinden birçok işleminizi (havale, fatura ödeme vb.) gerçekleştirebilirsiniz. EFT işlemleri ise genellikle ilk iş günü olan 24 Nisan Perşembe günü işleme alınacaktır.
Bankaların fiziki şubeleri resmi tatillerde kapalı olsa da, havale ve FAST işlemleri 7 gün 24 saat kesintisiz olarak yapılabilmektedir. Yani, 23 Nisan'da dilediğiniz kişiye veya hesaba havale gönderebilirsiniz. Ancak, farklı bankalar arasındaki para transferi olan EFT işlemleri için ilk iş gününün beklenmesi gerekmektedir. 23 Nisan'da yapılan EFT gönderimleri, bankaların yeniden hizmete başlayacağı ilk iş günü olan 24 Nisan Perşembe günü işleme alınacak ve karşı hesaba geçecektir. Dolayısıyla, 23 Nisan'da EFT talimatı verseniz bile, bu işlemin tamamlanması için mesai saatlerinin başlaması beklenecektir.