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  • 23 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı? Havale ve EFT işlemleri yapılabiliyor mu? İşte çalışma takvimi

23 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı? Havale ve EFT işlemleri yapılabiliyor mu? İşte çalışma takvimi

Kamu ve özel bankalar, resmi tatil ve bayram günlerinde hizmet vermemektedir. Bu durum, nedeniyle banka müşterileri tatil süresince EFT ve havale işlemlerinin akıbetini merak ediyorlar. Ancak, dijital bankacılık platformları sayesinde birçok işlem tatil günlerinde de gerçekleştirilebilmektedir. Peki 23 Nisan'da bankalar açık mı, havale ve EFT işlemleri yapılabiliyor mu? İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda EFT ve havale işlemleriyle ilgili detaylar:

22 Nisan 2025 | 11:56
Son Güncellenme: 22 Nisan 2025 | 17:08
23 Nisan'da bankalar açık mı, kapalı mı? Havale ve EFT işlemleri yapılabiliyor mu? İşte çalışma takvimi

Bankalar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için çalışmıyor. Banka şubeleri bu tarihte kapalı olacaktır.

Online bankacılık ve mobil bankacılık hizmetleri genellikle 7/24 açıktır.
Bu platformlar üzerinden birçok işleminizi (havale, fatura ödeme vb.) gerçekleştirebilirsiniz. EFT işlemleri ise genellikle ilk iş günü olan 24 Nisan Perşembe günü işleme alınacaktır.
Bankaların fiziki şubeleri resmi tatillerde kapalı olsa da, havale ve FAST işlemleri 7 gün 24 saat kesintisiz olarak yapılabilmektedir. Yani, 23 Nisan'da dilediğiniz kişiye veya hesaba havale gönderebilirsiniz. Ancak, farklı bankalar arasındaki para transferi olan EFT işlemleri için ilk iş gününün beklenmesi gerekmektedir. 23 Nisan'da yapılan EFT gönderimleri, bankaların yeniden hizmete başlayacağı ilk iş günü olan 24 Nisan Perşembe günü işleme alınacak ve karşı hesaba geçecektir. Dolayısıyla, 23 Nisan'da EFT talimatı verseniz bile, bu işlemin tamamlanması için mesai saatlerinin başlaması beklenecektir.
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