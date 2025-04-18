23 Nisan'da bankalar, noterler, vergi daireleri açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da coşkuyla kutlanacak. 2025 yılında 23 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Yurt genelinde merak edilen konulardan biri de bankaların 23 Nisan'da açıko lup olmadığı

23 NİSAN'DA BANKALAR, NOTERLER AÇIK MI?

23 Nisan yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu nedenle bankalar, noterler, vergi daireleri, kamu kurumları ve PTT şubeleri hizmet vermeyecek.

Ancak AVM'ler, restoranlar ve turistik tesisler genellikle açık olacak.

Özel sektör çalışanları için tatil uygulaması işyeri politikasına göre değişiklik gösterebilir.

23 NİSAN'DA OKULLAR, ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler de kapalı olacak.

RESMİ TATİLLERİN LİSTESİ 2025

Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe

Ramazan Bayramı Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı

Kurban Bayramı Arife – 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün – 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün – 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün – 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün – 9 Haziran 2025 Pazartesi

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba