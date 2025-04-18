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23 Nisan'da bankalar, noterler, vergi daireleri açık mı?

23 Nisan’ın yaklaşmasıyla birlikte arama motorunda bazı aramalar da hız kazandı. 23 Nisan bu yıl Çarşamba gününe denk geliyor. Peki 23 Nisan'da bankalar, noterler, vergi daireleri açık mı? İşte yanıtı...

18 Nisan 2025 | 13:42
23 Nisan'da bankalar, noterler, vergi daireleri açık mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da coşkuyla kutlanacak. 2025 yılında 23 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Yurt genelinde merak edilen konulardan biri de bankaların 23 Nisan'da açıko lup olmadığı

23 NİSAN'DA BANKALAR, NOTERLER AÇIK MI?

23 Nisan yıl içerisindeki resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Bu nedenle bankalar, noterler, vergi daireleri, kamu kurumları ve PTT şubeleri hizmet vermeyecek.

Ancak AVM'ler, restoranlar ve turistik tesisler genellikle açık olacak.

Özel sektör çalışanları için tatil uygulaması işyeri politikasına göre değişiklik gösterebilir.

23 NİSAN'DA OKULLAR, ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, ülkemizde resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü okullar, üniversiteler de kapalı olacak.

RESMİ TATİLLERİN LİSTESİ 2025

Yılbaşı – 1 Ocak 2025 Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025 Perşembe

Ramazan Bayramı Arife – 29 Mart 2025 Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Gün – 30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün – 31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün – 1 Nisan 2025 Salı

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025 Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü – 15 Temmuz 2025 Salı

Kurban Bayramı Arife – 5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün – 6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün – 7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün – 8 Haziran 2025 Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün – 9 Haziran 2025 Pazartesi

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025 Çarşamba

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Bir şirket daha temettü kararını duyurdu: 125,375 lira
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 7 şirket
Yabancı yatırımcıdan 3,1 milyar dolardan fazla satış
Merak ediliyordu: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
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