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23 Nisan'da Eczaneler açık mı, olacak kapalı mı? İşte çalışma takvimi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle Eczaneler kapalı mı olacak, yoksa açık mı sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından günün merak edilen konuları arasındaki yerini alıyor. Peki Eczaneler resmi tatil günlerinde nasıl çalışıyorlar? İşte 23 Nisan 2025 tarihinde Eczanelerin çalışma takvimi

22 Nisan 2025 | 16:49
23 Nisan'da Eczaneler açık mı, olacak kapalı mı? İşte çalışma takvimi

23 Nisan'da Eczaneler açık mı olacak, kapalı mı sorusunu yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için eczaneler genellikle kapalı olacak.

23 Nisan'da Eczaneler kapalı mı olacak, açık mı? 

23 Nisan 2025 tarihinde, resmi tatil nedeniyle eczaneler kapalı olacaktır. Ancak, halkımızın sağlık hizmetlerine erişiminin kesintisiz devamı için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecektir. Eczaneler, 23 Nisan'daki resmi tatilin ardından, 24 Nisan Perşembe günü normal çalışma düzenine döneceklerdir.

Ancak, her il ve ilçede nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecektir. Bu sayede vatandaşların ilaç ve sağlık ürünlerine erişimi sağlanır.

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Çalışma Takvimi:

  • 23 Nisan Çarşamba: Eczaneler kapalıdır. Sadece nöbetçi eczaneler açıktır.
  • 24 Nisan Perşembe: Eczaneler normal çalışma saatlerine döner.
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