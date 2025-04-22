23 Nisan'da Eczaneler açık mı, olacak kapalı mı? İşte çalışma takvimi

23 Nisan'da Eczaneler açık mı olacak, kapalı mı sorusunu yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olduğu için eczaneler genellikle kapalı olacak.

23 Nisan'da Eczaneler kapalı mı olacak, açık mı?

23 Nisan 2025 tarihinde, resmi tatil nedeniyle eczaneler kapalı olacaktır. Ancak, halkımızın sağlık hizmetlerine erişiminin kesintisiz devamı için nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecektir. Eczaneler, 23 Nisan'daki resmi tatilin ardından, 24 Nisan Perşembe günü normal çalışma düzenine döneceklerdir.

Ancak, her il ve ilçede nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecektir. Bu sayede vatandaşların ilaç ve sağlık ürünlerine erişimi sağlanır.

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