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  • 3 bin 600 metrekareden 5 bin 100 metrekareye çıktı... Kapasitesi: 92 bin tavuk

3 bin 600 metrekareden 5 bin 100 metrekareye çıktı... Kapasitesi: 92 bin tavuk

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde devlet desteğiyle tavuk çiftliğini büyüten girişimci, damızlık piliç kapasitesini artırdı. Tavukçuluk sektörüne 2015'te adım atan 40 yaşındaki Ali Ağdağ, ilçe merkezindeki Camikebir Mahallesi'ne kurduğu tesisinde 2023 senesine kadar "broiler" cinsi etlik tavuk yetiştirdi.

22 Nisan 2025 | 17:23
3 bin 600 metrekareden 5 bin 100 metrekareye çıktı... Kapasitesi: 92 bin tavuk

Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı"ndan aynı yıl haberdar olan, destekten yararlanıp tesisini büyütmek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuruda bulunan Ağdağ, Şubat 2023'te proje kapsamında 2 milyon lira hibe desteği aldı.

Destek sayesinde çiftliğin alanını 3 bin 600 metrekareden 5 bin 100 metrekareye çıkaran, yemlik, suluk ve havalandırma sistemi de satın alan Ağdağ, tavuk kapasitesini de 70 binden 92 bine yükseltti.

Yetiştirdiği damızlık piliçleri Bilecik'in yanı sıra Balıkesir ve Kütahya'daki kümeslere gönderen Ağdağ, işlerini daha da büyütmeyi planlıyor.

"Tavukçuluk, biyogüvenlik anlamında hassas bir konuma sahip"

Evli ve 3 çocuk babası Ali Ağdağ, AA muhabirine, başvuru sürecinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteğe uygun görüldüklerini anlatan Ağdağ, şöyle konuştu:

"Yüzde 30 kapasite artışımız oldu. Destekten yararlanmak isteyenlere araştırmalarını iyi yapmalarını tavsiye ederim. Tavukçuluk, biyogüvenlik anlamında, büyükbaş ve küçükbaşla değerlendirilemeyecek kadar hassas bir konuma sahip. Ona göre bir karar alırlarsa daha doğru bir sonuca ulaşacaklarına inanıyorum."

Devlet desteklerinin kendisini cesaretlendirdiğini ifade eden Ağdağ, "Tavukçulukla alakalı gelecekte işlerimi daha da büyütmeyi düşünüyorum. Burayı çevirmek ve ilgilenmek yorucu olsa da emeğimin karşılığını aldığımda her şeye değdiğini düşünüyorum. Tüm girişimcilere devletin sunduğu imkanlardan yararlanmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

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