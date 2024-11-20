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Acun Ilıcalı ile TV8 ve Exxen yetkilileri hakkında yasa dışı bahis soruşturması

Acun Ilıcalı ile TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

20 Kasım 2024 | 14:40
Son Güncellenme: 20 Kasım 2024 | 14:58
Acun Ilıcalı ile TV8 ve Exxen yetkilileri hakkında yasa dışı bahis soruşturması

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca, Acun Ilıcalı ile TV8 kanalı ve Exxen dijital platform yetkilileri hakkında, "yasa dışı bahse teşvik ve reklam" suçu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, UEFA Uluslar Ligi maçlarında gösterilen yasa dışı bahis reklamlarına ilişkin olduğu öğrenildi

ACUN ILICALI AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Acun Ilıcalı ise dünkü maça ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı: Israrla anlamayanlar, anlamak istemeyenler ya da algı yaratmak isteyenler için bir kez daha söyleyelim. Yurt dışında oynanan maçların reklam panolarının satışı, ev sahibi ülkenin federasyonuna aittir. Nasıl Türkiye’de oynanan milli maçların reklam panolarının satışı Türkiye Futbol Federasyonu’na aitse, Karadağ-Türkiye maçının saha içi reklam panolarının satışını da Karadağ Futbol Federasyonu yapmıştır. TV8'in bu olayın herhangi bir tarafıyla ilgisi ya da alakası yoktur.
 

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