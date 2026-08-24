Yerli iklim girişimleri küresel pazara çıkıyor

İklim kriziyle mücadele ve yeşil dönüşüm; artık yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, küresel ekonominin en önemli rekabet başlıklarından biri. Su verimliliğinden döngüsel ekonomiye, yapay zeka destekli karbon takibinden yenilenebilir enerji altyapılarına kadar uzanan geniş bir yelpazede yerli girişimler, geliştirdikleri patentli çözümlerle sahada somut sonuçlar üretiyor.

Ekonomist’in 02 - 15 Ağustos 2026 tarihli sayısından

Türkiye’nin COP31 adaylığı ve yeşil mutabakat süreçleri, iklim girişimciliği için fırsat penceresi aralıyor. Bu küresel ölçekli buluşmalar ve regülasyonlar, yerli teknolojilerin uluslararası pazarlara taşınmasını hızlandırırken, yabancı yatırımcıların ve küresel ölçekli fonların dikkatini Türkiye’deki inovasyon kapasitesine çekiyor. Haberimizde 31 yerli girişimin büyüme hedeflerini araştırdık.

Okan Saylak / Likya Process Solutions

Küresel pazara açılacak

Likya Process Solutions, endüstriyel tesisler için su ve atıksu arıtma alanında proses mühendisliği çözümleri sunarak kaynak tüketimini azaltıyor. Su geri kazanımı, enerji verimliliği ve dijital izlemeyi entegre eden altyapıları geliştiren şirketin genel müdürü Okan Saylak, “Orta Asya, Ortadoğu, Afrika ve farklı coğrafyalarda proje deneyimine sahibiz. Bu tecrübeyi daha güçlü ve sürekli bir ihracat yapısına dönüştürmeyi hedefliyoruz” diyor.

Prof. Dr. Burcu Saner Okan / Euronova

Kapasitesini artıracak

Sabancı Üniversitesi girişimlerinden Euronova, otomotiv, beyaz eşya, havacılık ve plastik endüstrileri için atıklardan elde edilen alternatif ham maddelerle düşük karbon ayak izine sahip ileri mühendislik termoplastikleri üretiyor. Euronova Kurucu Ortağı ve CTO’su Prof. Dr. Burcu Saner Okan, “Beş yıllık büyüme planımız kapsamında yıllık üretim kapasitemizi 20 bin tona çıkarmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Buse Berber Örçen / Nanomik Biyoteknoloji

Teknoloji ihraç edecek

Nanomik Biyoteknoloji, MGS® mikroenkapsülasyon platformu ile tarım, gıda ve endüstriyel alanlar için doğadan ilham alan sürdürülebilir biyo-koruyucu çözümler geliştiriyor. Doğal aktif maddelerin etkinliğini artırıp sentetik kimyasal kullanımını azaltan şirket, atık oluşumunu ve karbon ayak izini aşağı çekiyor. Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Buse Berber Örçen, “Önümüzdeki yıllarda hem ürün çeşitliliğimizi hem de uluslararası iş birliklerimizi artırarak ihracat odaklı büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz” diyor.

Mevra Kamalı Çakırhan / Areka Carbon Hub

Karbon ekonomisini yaygınlaştıracak

Bilkent CYBERPARK girişimlerinden Areka Carbon Hub, geliştirdiği API altyapısı ve blok zincir destekli teknolojisiyle kurumların ve tüketicilerin günlük işlemlerini karbon ekonomisinin bir parçasına dönüştürüyor. Bankacılık, e-ticaret ve havacılık gibi sektörlerde şeffaf ve izlenebilir bir iklim etkisi oluşturan şirketin kurucu ortağı Mevra Kamalı Çakırhan, “Avrupa başta olmak üzere uluslararası pazarlarda büyümeyi hedefliyoruz” açıklamasında bulunuyor.

Barkın Canbaz / coTalent

GES güvenliği sağlayacak

coTalent, güneş enerji santrallerindeki (GES) yapısal körlükleri ve yangın risklerini önleyen derin öğrenme tabanlı otonom bir arıza tespit yazılımı sunuyor. coTalent Kurucusu Barkın Canbaz, “Orta vadede Avrupa ve MENA bölgelerindeki GES projelerine entegre olarak küresel bir iklim teknolojisi markasına dönüşmeyi amaçlıyoruz” diyor.

Özgün Kırıkoğlu / Hop Teknoloji

Baltık ülkelerine açılacak

Hop Teknoloji, araç ömürlerini uzatan modüler altyapısı ve eski bataryaları UPS ünitelerine dönüştüren yüzde 100 geri dönüşüm modeliyle döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor. Hop Teknoloji Pazarlama ve İletişim Uzmanı Özgün Kırıkoğlu, “Güney Doğu Avrupa’daki pazar varlığımızı artırırken, sürdürülebilir ulaşımın merkezi Baltık ülkelerine stratejik giriş planlanıyoruz” diyor.

Bora Özmen / Valensmed Sağlık Medikal

Avrupa pazarına girecek

Valensmed Sağlık Medikal, basınç sensörleri ve akıllı kontrol algoritmalarıyla çalışan Pozitif Basınçlı Akıllı İzolasyon Maskesi geliştirerek tıbbi atık miktarını ve kaynak tüketimini azaltıyor. Şirketin kurucusu Bora Özmen, “Yatırım almayı ve Avrupa sağlık ve savunma pazarlarına açılarak uluslararası ortaklıklar kurmayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz” açıklamasını yapıyor.

Doç. Dr. Gamze Gediz İliş / G&D İklimlendirme

Atık ısıyı soğutmaya dönüştürüyor

G&D İklimlendirme Teknolojileri, sanayide ortaya çıkan atık ısıyı soğutma enerjisine dönüştüren yeni nesil iklim teknolojileri geliştiriyor. Yapay zeka destekli kontrol altyapısıyla enerji maliyetlerini düşüren şirket, sanayicilerin karbon düzenlemelerine uyumunu kolaylaştırıyor. Şirketin kurucusu Doç. Dr. Gamze Gediz İliş, “Avrupa’daki sanayi tesisleriyle iş birlikleri geliştirerek ihracat odaklı büyümeyi hedefliyoruz” diyor.

Sabri Bozkurt / Agromini

Kaynak israfını önlüyor

Agromini, tarımda su, enerji ve gübre kullanımını otonom olarak yönetiyor. Geliştirdiği sensör ve GSM gerektirmeyen radyo frekansı altyapısıyla damla sulamaya kıyasla yüzde 50’ye varan su tasarrufu sağlıyor. TARS Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’ndan aldığı yatırımla teknoparklardaki AR-GE çalışmalarını büyüten şirketin kurucusu ve CEO’su Sabri Bozkurt, “Yapay zeka ve veri odaklı çözümlerimizi farklı iklim koşullarına uyarlayarak Avrupa’dan Orta Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada büyümeyi hedefliyoruz” diye konuşuyor.

Melih Gazi Küşüm / Harcy

Atıkları dönüştürüyor

Harcy, PET şişe ve tekstil atıklarını yüksek performanslı ısı ve ses yalıtımı malzemelerine dönüştürerek inşaat, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine sunuyor. Metrekare başına yaklaşık 2 kilogram atığı ekonomiye kazandıran şirket, binaların gömülü karbonunu düşürüyor. Şirketin kurucu ortağı Melih Gazi Küşüm, “İlk hedef pazarlarımız; Avrupa, Körfez ülkeleri ve yakın coğrafya” ifadelerini kullanıyor.

Selen Şenal / Algbio

Veri merkezlerine sürdürülebilirlik

BTM girişimcilerinden Algbio, hiper ölçekli veri merkezleri ve sanayi tesisleri için alg tabanlı sürdürülebilir altyapı teknolojileri geliştiriyor. Atık ısı, atık su ve karbon emisyonlarını mikroalg üretiminde değerlendiren şirket; biyoyakıt, biyoplastik ve yeniden kullanılabilir su üretiyor. Algbio Kurucusu ve CEO’su Selen Şenal, “Global hedefimiz, Algbio’yu; yapay zeka veri merkezleri ve yoğun enerji sanayi tesisleri için, küresel ölçekte teknoloji şirketlerinden biri haline getirmek” diye konuşuyor.

Engin Doğan / Zenith Teknik Enerji

Yüzer GES sistemleri

Zenith Teknik Enerji, tasarladığı yüzer güneş enerjisi sistemleri ve su altı demirleme teknolojileriyle temiz enerji üretiyor. Su yüzeyindeki buharlaşmayı azaltırken soğutma etkisi sayesinde panellerin elektrik üretim verimliliğini artıran şirket, içme suyu kaynaklarıyla uyumlu altyapılar kuruyor. Entertech GSYF’den aldığı yatırımla yeni projelere hazırlandıklarını söyleyen şirketin kurucusu Engin Doğan, “Türkiye’deki mühendislik gücümüzü, Birleşik Krallık’taki açık deniz mühendisliği ağımızla birlikte kullanıyoruz” diyor.

Serhat Özperçin / Generative Nature

Yapay zekayla topraksız tarım

Koç Holding İklim Teknolojileri Hızlandırma Programı’na seçilen girişimler arasında yer alan Generative Nature, topraksız tarım seralarında sulama ve bitki besleme süreçlerini yapay zeka ile yönetiyor. Pilot üretimlerde su kullanımında yüzde 12, gübre kullanımında yüzde 20 tasarruf sağlarken verimi iki katına çıkaran girişim, sistemini küresel pazarlara sunmayı planlıyor. Şirketin Kurucu Ortağı ve CFO’su Serhat Özperçin hedeflerini, “Yeni besleme kararları geliştiren ölçeklenebilir bir yapay zekâ tarım platformu oluşturmak” diye anlatıyor.

Yunus Burak Özcan / Gristek Teknoloji

Gri suyu kullanıma kazandırıyor

Gristek Teknoloji, su krizine karşı geliştirdiği patentli gri su geri kazanım sistemleriyle lavabo ve banyo atık sularını arıtarak sifon ve ikincil kullanım alanlarına geri kazandırıyor. Binalarda ve ticari tesislerde tüketilen suyu kaynağında dönüştürerek kentsel atık su yükünü hafifleten markanın kurucusu Yunus Burak Özcan, “B2B ve kurumsal projelerle toplu konut ile fabrikalarda yaygınlaşmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulunuyor.

Dilek Turan / Good Sanitation Company

Yüksek su tasarrufu

Good Sanitation Company ise patentli arıtma reaktörüyle gri ve sarı suyu dezenfektana dönüştürerek tuvaletlerde yüzde 60 su geri kazanımı sağlıyor. Su miktarını özel püskürtme teknolojisiyle 0,7 litreye düşüren girişim, güneş enerjisi odaklı ve şebekeden bağımsız altyapısıyla çalışıyor. Şirketin kurucu ortağı ve CEO’su Dilek Turan, Kuzey Amerika, Avrupa, MENA ve Güney Afrika pazarlarına açılmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Prof. Dr. Erdem Görgün / io Çevre Çözümleri

Mühendislikte çevresel dönüşüm

İTÜ Arı Teknokent girişimlerinden io Çevre Çözümleri, su ayak izinden iklim risk analizlerine ve depozito yönetim sistemlerine kadar çevresel sorunları ölçülebilir yatırımlara dönüştürerek kamu ve sanayi arasında teknik bir köprü kuruyor. io Çevre Çözümleri Kurucusu ve CEO’su Prof. Dr. Erdem Görgün, geliştirdikleri çözüm modellerini yakın coğrafya ve uluslararası pazarlara taşımayı amaçladıklarını söylüyor.

Hasan Ayartürk / RePG Enerji

Atık ısıdan temiz enerji

RePG Enerji; bağıl nemden, sıcaklık farkından ve 55–200 derece aralığındaki düşük sıcaklıklı endüstriyel atık ısıdan elektrik, ısıtma ve soğutma üreten iklim teknolojileri geliştiriyor. Şirket, patentli altyapısını jeotermal ve enerji yoğun sektörlerde yaygınlaştırmayı planlıyor. Şirketin kurucusu ve genel müdürü Hasan Ayartürk, “Büyüme hedefimiz, RePG’yi enerji geri kazanımı alanında küresel ölçekte tercih edilen bir teknoloji şirketine dönüştürmek” diyor.

Enes Aladaş / Rumitech

Akıllı şehir teknolojileri

Rumitech, dikey eksenli rüzgar türbinleri ve akıllı direk sistemleriyle enerjiyi tüketildiği noktada üreterek şebeke bağımlılığını azaltıyor ve karbon ayak izini gerçek zamanlı takip ediyor. Hollanda’da kurdukları Rumitech BV iştirakiyle Avrupa pazarına açılacaklarını söyleyen Rumitech Kurucu Ortağı ve CEO’su Enes Aladaş, seri üretim hacimlerini katlayarak uluslararası bir marka olmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Sevim Örs Sutüven / Uptechlabs

Fotonla verimli tarım

Uptechlabs, kontrollü tarım sistemleri için foton spektrum algoritmaları geliştiriyor. Akıllı aydınlatma teknolojisi ve yapay zeka destekli ışık reçeteleriyle dikey tarım ve seralarda enerji tüketimini düşürürken yüzde 97’ye varan su tasarrufu ve yüksek ürün verimi sağlıyor. Şirketin kurucu ortağı Sevim Örs Sutüven, Avrupa ve MENA bölgelerinde pilot projeler yürüttüklerini belirtiyor.

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