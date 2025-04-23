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AJet, 23 Nisan kampanyasını duyurdu

AJet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yurt içi ve yurt dışı uçuşlar için alınan biletlerde çocuk yolculara yüzde 50 indirim uygulayacak.

23 Nisan 2025 | 12:49
AJet, 23 Nisan kampanyasını duyurdu

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, hava yolu şirketi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklara özel bir kampanya düzenledi. Açıklamaya göre bugün, AJet mobil uygulamasından 2-11 yaş arasındaki çocuklar için "AJET0423" indirim koduyla alınan biletler, yüzde 50 indirimli olacak. İndirimli biletler, 23 Nisan-5 Haziran tarihleri arasındaki tüm uçuşlarda kullanılabilecek.
Açıklamaya göre AJet, yurt içinde 41, yurt dışında ise 32 ülkede 57 destinasyon olmak üzere toplam 98 noktaya seferler düzenliyor.

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Borsa'da dünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi
21 Nisan borsada gün sonu rakamları
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
Bir şirket daha halka arz sürecinde
Kocaer Çelik temettü kararını duyurdu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 300
Alarko, Cola, Enerjisa, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Anadolu Grubu Holding’den bedelsiz açıklaması
Borsa İstanbul’dan bir hissede brüt takas tedbiri
Borsada dün temettü dağıtma kararı duyuran 6 şirket
BIST Temettü endekslerinde değişiklik: 15 hisse...
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (22 Nisan)
Bu hafta temettü dağıtacak 8 şirket
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