AJet, 23 Nisan kampanyasını duyurdu

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, hava yolu şirketi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklara özel bir kampanya düzenledi. Açıklamaya göre bugün, AJet mobil uygulamasından 2-11 yaş arasındaki çocuklar için "AJET0423" indirim koduyla alınan biletler, yüzde 50 indirimli olacak. İndirimli biletler, 23 Nisan-5 Haziran tarihleri arasındaki tüm uçuşlarda kullanılabilecek.

Açıklamaya göre AJet, yurt içinde 41, yurt dışında ise 32 ülkede 57 destinasyon olmak üzere toplam 98 noktaya seferler düzenliyor.