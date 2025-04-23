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Ajet'ten sabit fiyat kararı

AJet, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin bilet fiyatlarını 1750 liraya sabitleme kararı aldığını duyurdu.

23 Nisan 2025 | 19:04
Ajet'ten sabit fiyat kararı

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli yaşanan ve çevre illerde de hissedilen depremler dolayısıyla, başta İstanbullular olmak üzere tüm Türkiye'ye "geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini belirtti. Yeşilkaya, "Yaşanan depremler nedeni ile AJet olarak İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat seferlerimizin fiyatını 1750 TL'ye sabitleme kararı aldık. Değişiklik sistemlerimize en kısa sürede yansıyacaktır. Ayrıca gerekli hallerde ek sefer planlaması da yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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Borsa'da dünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi
21 Nisan borsada gün sonu rakamları
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
Bir şirket daha halka arz sürecinde
Kocaer Çelik temettü kararını duyurdu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 300
Alarko, Cola, Enerjisa, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Anadolu Grubu Holding’den bedelsiz açıklaması
Borsa İstanbul’dan bir hissede brüt takas tedbiri
Borsada dün temettü dağıtma kararı duyuran 6 şirket
BIST Temettü endekslerinde değişiklik: 15 hisse...
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (22 Nisan)
Bu hafta temettü dağıtacak 8 şirket
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