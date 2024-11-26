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Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 26 Kasım 2024 altın fiyatları...

26 Kasım 2024 | 10:59
Altın fiyatları bugün ne kadar? 26 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 2 bin 921 liradan satılıyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,8 azalışla 2 bin 920 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışının hemen üstünde 2 bin 921 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 5 bin 10 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 550 liradan satılıyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI 

Altının ons fiyatı, şu sıralar önceki kapanışına göre yüzde 0,2 azalışla 2 bin 626 dolardan işlem görüyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikaların ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, Trump'ın kabinede görev vereceği isimleri açıklamaya başlaması, siyasi belirsizliklerin sınırlı da olsa giderilmesine yardımcı oldu.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralıkta yüzde 56 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimine gideceği tahmin edilirken, yüzde 44 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörülüyor.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan arasında ateşkes anlaşması sağlamaya "yakın" olduklarını ancak henüz kesinleşmediğini açıkladı. Lübnanlı milletvekili Kasım Haşim'in, İsrail ile yakın zamanda ateşkes anlaşmasına varılacağını, anlaşmanın neredeyse tamamlandığını ve 36 saat içinde duyuru yapılabileceğini söylemesiyle, güveli liman olarak görülen varlıklara talep törpülendi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de yeni konut satışları, New York Fed tüketici güven endeksi ve FOMC toplantı tutanaklarının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 600 dolar seviyesinin destek, 2 bin 660 dolar seviyesinin direnç konumunda olduğunu bildirdi.

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Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi
Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
YEO Teknoloji (YEOTK) bedelsiz tarihi belli oldu
Tüpraş'tan (TUPRS) KAP'a dünkü yangınla ilgili açıklama var
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 4 şirket
Bugün bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Burçelik (BURCE) bedelsiz tarihi belli oldu
Prizma Matbaacılık (PRZMA) bedelsiz tarihi belli oldu
Manas Enerji Yönetimi (MANAS) bedelli tarihi belli oldu
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'den (FENER) bedelli kararı
BMS Birleşik Metal (BMSTL) bedelsiz tarihi belli oldu
25 Kasım borsada gün sonu özeti
Akfen Yenilenebilir Enerji’den (AKFYE) tahsisli sermaye artırımı açıklaması
Gübretaş'tan (GUBRF) geri alım programı açıklaması
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