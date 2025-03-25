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Ankara'da toplantı ve gösteri yasağı uzatıldı

Valilik, kent genelinde kapalı ve açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması yasağının 1 Nisan'a kadar uzatıldığını bildirdi.

25 Mart 2025 | 13:19
Ankara'da toplantı ve gösteri yasağı uzatıldı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde yapılan işlemleri protesto amacıyla medya ve benzeri platformlar üzerinden yapılan provokatif paylaşımlardan ve edinilen diğer bilgilerden halkı provoke etmek suretiyle kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşleri, akabinde şiddet eylemleri yapılacağı bilgileri elde edildiğinden Valiliğimiz tarafından detayları kamuoyuyla paylaşılarak ilan edilen 21 Mart 2025 tarihli yasaklama kararı verilmişti." ifadelerine yer verildi. 

Söz konusu yasaklama kararına rağmen kent genelinde izinsiz eylem ve etkinliklerin devam ettiği, bu eylemlere katılanlar tarafından şiddet kullanılarak halkın mal ve can güvenliğine karşı tehdit oluşturulduğu, kamu malına zarar verildiğinin müşahede edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda ilimiz genelinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla önleyici kolluk tedbirleri kapsamında konusu suç teşkil eden eylemlerin önlenmesi ile genel asayişin tesis edilmesi amacıyla kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler ile el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin gereğince 26 Mart 2025 Çarşamba günü saat 00.00'dan, 1 Nisan 2025 Salı günü 23.59'a kadar yasaklanmıştır."

Belirtilen emir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli adli ve idari işlemlerin yapılacağı bildirildi. AA

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Aztek Teknoloji'den temettü kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
Anadolu Hayat temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
THY'den geri alım açıklaması (24 Mart)
24 Mart borsada gün sonu rakamları
Aksa Akrilik'ten tesis yatırımı duyurusu
Bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 5.327 TL
SASA'dan kredi notu açıklaması
Akçansa temettü 2025 ne zaman? Ödeme tarihi ve miktarı
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Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik
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