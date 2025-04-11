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Anket sonucu: Dolarda yıl sonu tahminleri ne?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 28,04'ten 29,98'e yükseldi. Katılımcıları yıl sonu dolar tahmini ise 42,7907'den 43,6025'e yükseldi.

11 Nisan 2025 | 11:00
Son Güncellenme: 11 Nisan 2025 | 11:13
Anket sonucu: Dolarda yıl sonu tahminleri ne?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,25 olan nisan ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,07'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,04'ten 29,98'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 24,55'ten 25,56'ya, 24 ay sonrası için yüzde 17,06'dan 17,69'a çıktı.

YIL SONU DOLAR BEKLENTİSİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 42,7907'den 43,6025'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 44,4165'ten 45,8530'a yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 19,4 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 19,1 milyar dolara indi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 24,1 milyar dolara geriledi.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 42,50

Cari yıl için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 3,1'den 3'e gerilerken gelecek yıl için yüzde 3,8'e indi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 42,50 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 39,24'e yükseldi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 27,60'tan 29,37'ye çıktı.

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SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
10 Nisan borsada gün sonu rakamları
Ege Profil temettü kararını duyurdu
Ford Otomotiv bilanço tarihi belli oldu
Global halka arzlarda ilk çeyrek rakamları
Global halka arz sayısı yılın ilk çeyreğinde arttı
Koç Holding temettü ödeme tarihi ve tutarı
Temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
'Trump'ın kararını bilen, hisse alıp satan oldu mu?'
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Trump’ın molasıyla Wall Street’in ana endeksleri keskin yükseldi
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