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Bakan Şimşek, ABD temaslarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF)-Dünya Bankası Bahar Toplantıları için gittiği ABD'de bir haftada 60'tan fazla toplantı yaptığını bildirdi.

27 Nisan 2025 | 01:15
Bakan Şimşek, ABD temaslarını değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında gittiği ABD'deki görüşmelerine ilişkin bilgi verdi.

Burada, 2 binden fazla yatırımcı, çok taraflı kalkınma bankaları, kredi derecelendirme kuruluşları, ABD'li teknoloji şirketleri, düşünce ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerin yanı sıra G20, IMFC ve IMF ülke grup toplantılarına katıldığını belirten Şimşek, "ABD'de bir haftada 60'tan fazla toplantı yaptık. Toplantıların özeti, Türkiye'ye ilgi çok yoğun, ekonomi programımız yakından takip ediliyor. Uzun vadeli yatırım fırsatları soruluyor." ifadelerini kullandı.
 

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Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
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Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
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Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
Borsa, döviz, altın: Haftalık performans
Dün temettü açıklayan 2 şirket (24 Nisan)
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Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
GERİ
İLERİ
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