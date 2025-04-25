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‘Bir Kız Gelecek’ herkese umut olacak

Capital ve Ekonomist dergileri öncülüğünde düzenlenen "Türkiye'nin En Güçlü 50 Kadın CEO'su" araştırmasının 13'üncüsü, bu yıla özel Allianz Türkiye’nin katkılarıyla “En Güçlü 50 Kadın CEO + 1 Kız Gelecek" ismiyle tüm kız çocuklarına ilham olmayı hedefliyor. Allianz Türkiye’nin Koruncuk Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği Bir Kız Gelecek programı, Koruncuklu kız çocuklarını eğitimden kariyer yolculuklarına, her alanda desteklemeyi amaçlıyor.

25 Nisan 2025 | 11:36
‘Bir Kız Gelecek’ herkese umut olacak

Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Cinsiyet Eşitsizliği Raporu’na göre, mevcut hızda devam edilirse, dünyada tam cinsiyet eşitliğine ulaşılması 134 yıl daha sürecek. 

Diğer yandan toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık şirket politikalarının önemli bir parçası haline geldikçe iş dünyası da ekosistemiyle birlikte dönüşüyor. Bu dönüşüme katkı sağlamak için fırsat eşitliği ve eğitim odaklı sosyal sorumluluk projelerine yatırım yapan Allianz Türkiye, Bir Kız Gelecek programıyla Koruncuk Vakfı’ndaki kız çocuklarının yaşam boyu yanında yer almayı hedefliyor.

2 KIZ GELECEK VE HAYALLERİNİ ANLATACAK

Sigorta sektörünün güçlü şirketlerinden Allianz Türkiye’nin 2023 yılında Koruncuk Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk programı “Bir Kız Gelecek”, Ekonomist dergisi ile birlikte her yıl düzenlenen “50 En Güçlü Kadın CEO” zirvesine bu yıl ismini vererek 50+1 oldu. Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı Tolga Gürkan ve Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Figen Samuray, 6 Mayıs’ta gerçekleşecek ‘50 Güçlü Kadın CEO+ 1 Kız Gelecek Zirvesi’nde Bir Kız Gelecek programını ve hedeflerini paylaşacak. Zirvede Ayşe Arman moderatörlüğünde düzenlenecek panelin iki özel konuğu daha olacak. Koruncuk yurtlarında kalarak lise öğrenimini tamamlayan ve bugün üniversite eğitimlerine devam eden iki kız çocuğu, Ayşe Arman’ın sorularını yanıtlayarak geleceğe dair hayallerini ve hedeflerini anlatacak.

2016 yılından bu yana birlikte yol aldıkları Koruncuk Vakfı ile olan iş birliklerini “Bir Kız Gelecek” programıyla bir adım öteye taşıyan Allianz Türkiye, programla Koruncuk kızlarının yaşam boyu destekçisi olmayı amaçlıyor. Uzun soluklu ve çok katmanlı olarak kurgulanan program kapsamında Koruncuk kızlarına hiçbir başarı şartı aranmadan eğitim bursu veriliyor, gelişim ve istihdam imkânları sağlanıyor. 

Koruncuk Vakfı’nın kapasitesini artırmak amacıyla da 17 Nisan’da İstanbul Bolluca’da bulunan Koruncukköy’de yeni bir yurt binasının temelleri atıldı. Yeni yurt binasıyla birlikte barınmadan burs desteğine, eğitimden istihdama kadar kız çocuklarına pek çok alanda destek verilerek gelecekte daha güçlü bireyler olması amaçlanıyor. 

 

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Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
TAV'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan yeni bülten
Borsada bu hafta temettü dağıtan 10 şirket
Aztek Teknoloji, temettü kararını duyurdu
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 100
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (24 Nisan)
Borsa'da dünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi
21 Nisan borsada gün sonu rakamları
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
GERİ
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