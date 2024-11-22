BJK, Türkiye'nin ilk kulüp start-up'ını hayata geçirdi

Türkiye’nin en kapsamlı spor kulübü APP’i BJK SuperApp’in lansmanı; Başkan Hasan Arat, Yönetim Kurulu Üyeleri ve iş ortaklarının katılımlarıyla Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Başkan Hasan Arat, lansmanda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Dijital App uygulamasının dijital bir cüzdan olacağını ifade etmiştik. İş ortaklarımız ve arkadaşlarımız çok özendi, dijital cüzdan özellikleriyle özel içeriklerin bir arada olduğu çok daha gelişmiş bir versiyonu taraftarlarımızın kullanımına sundu. BJK SuperApp’in nasıl bir kurumsal güç olduğunu camiamızın zamanla çok daha iyi anlayacağını düşünüyorum. SuperApp bir seçim vaadi olarak bilinse de, aslında Beşiktaş'ın çağı yakalamak için hayata geçirmek zorunda olduğu bir yatırımdır. Dünyada tüm yazılım projeleri kullanıcısıyla birlikte büyüyor, öğreniyor ve gelişiyor. BJK SuperApp’i bugünden itibaren taraftarımız büyütecek, değiştirecek ve geliştirecek. Beşiktaş bugüne dek hep taraftarlarına “bize maddi destek verin” dedi. Bu camiayı büyük yapan her zaman taraftarıdır. Her Beşiktaşlının uygulamayı indirmesi ve ana cüzdanı olarak kullanması gerekiyor.”

"Öğrenciler için sıfır faizli bilet kredisi"

Beşiktaş’ın dijitalleşme yolculuğunda, yol arkadaşlığı yapmaktan mutluluk duyduklarını belirten Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, “Bugün bizim için de bir ilki gerçekleştiriyoruz, ilk kez Beşiktaş ile hayata geçirdiğimiz entegrasyonla Beşiktaşlı taraftarlar biletlerini Beşiktaş mobil uygulamasından alabilecek. Ayrıca Beşiktaşlılar Beşiktaş mobil uygulaması üzerinden kredi ihtiyaçlarına kolayca erişebilecek. 2025 yılında özellikle öğrenciler için sıfır faizli bilet kredisi üzerinde çalıştığımızı müjdelemek isterim.'' dedi.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Lüle, “Yaptığımız tüm iş birliklerini birlikte değer yarattığımız ve büyüdüğümüz uzun vadeli yolculuklar olarak görüyoruz. Beşiktaş ile yaptığımız bu iş birliğiyle Beşiktaş taraftarının hayatına dokunacak, aynı zamanda kulüplerini destekleyebilecekleri özel bir platform yaratılmasına katkı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. İlerleyen dönemde Beşiktaşlılar kendilerine özel tasarlanan Maximum Kart ile birçok alanda ayrıcalıklı alışveriş fırsatlarına sahip olacak” dedi.

United Payment Genel Müdürü İlker Sözdinler, lansmanda şu ifadeleri kullandı:

“BJK SuperApp’i, yeni nesil gençlik ve yeni nesil taraftarlarımızı düşünerek tasarladık. Onların hem kulübümüzle bağını güçlendirecek hem de günlük hayatta ihtiyaçlarını karşılayacak bir platform oluşturmak istedik. Finansal teknoloji altyapımızla, Beşiktaş taraftarlarını dünya kulüplerinin standartlarına taşıyacağız. Yıllardır kadın futbol takımının ana sponsoru United Payment, BJK SuperApp’in de finansal altyapı sağlayıcısı oldu. Amacımız yeni nesil taraftarların hayatını kolaylaştırırken Beşiktaş taraftarını da dünya standartlarına kavuşturmak olacak.”

"İş birliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz"

İş birliği ile spor ve inovasyonu sahada buluşturduklarını söyleyen Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Avşar Gürdal, “Beşiktaş gibi tarihi başarılarla dolu ve köklü bir kulüp ile iş birliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz. Beşiktaş’la hayata geçirdiğimiz projede teknolojik altyapımızla dijital dünyanın sunduğu olanakları erişilebilir hale getirmek için hep birlikte çalıştık. Beşiktaş’ın dinamizmini Mastercard’ın teknolojik gücüyle buluşturmaktan çok mutluyuz" dedi.

Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşen BJK SuperApp lansmanında konuşan Paribu Kurucu ve CEO’su Yasin Oral, 2023 yılında Paribu ve Beşiktaş JK iş birliğiyle hayata geçirilen Beşiktaş Token özelinde fan token’ların bireylere ve kulüplere sağladığı faydaları anlattı. Oral, “Fan token’lar, merkeziyetsiz, herkesin takip edebildiği şeffaflıkta yatırım yapılabildiği ve fan token olmasının gerekliliğinden ötürü kulüple doğrudan ilişki ve iletişim kurabildiği bir araç. Dijitalleşen dünyayı merkeziyetsizleştirmek ve özgürleştirmek için buradayız” diyerek düşüncelerini dile getirdi.

Sigortam.net CEO’su Ataman Kalkan, lansmanda, “Sigortam.net olarak, spora ve sporculara destek verme misyonumuzu sürdürürken, sporun birleştirici gücüne olan inancımızı da Beşiktaş ile omuz omuza yürüyerek bir kez daha pekiştiriyoruz. BJK SuperApp’te yer alan tek dijital sigorta platformuyuz. Artık app kullanıcısı olan Beşiktaş taraftarları, ihtiyaç duydukları sigorta çözümlerine Sigortam.net ile kolaylıkla ulaşabilecek. Ayrıca bu iş birliği kapsamında BJK SuperApp kullanıcıları için çok ayrıcalıklı bir yurt dışı seyahat sağlık sigortası ürününü hayata geçirdik” diye konuştu.

BJK SuperApp Projesi

Projeyi, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ile Beşiktaş Futbol Yatırımları ve Ticaret A.Ş'nin yüzde 50-50 ortaklığında SPK onaylı girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF) olarak 1 milyon lira sermayeyle Teknokent'te kurulan Beşiktaş Dijital Çözümler A.Ş gerçekleştirdi.

Taraftarların Beşiktaş’a dair bilgilere ve hizmetlere tek bir merkezden erişmesini sağlayan uygulamada, sigorta ve kredi olanaklarından bilet satışına, dijital cüzdandan kişiye özel tasarımlı kartlara kadar birçok ayrıcalık yer alıyor. “Beşiktaş Senindir” sloganıyla tanıtılan BJK SuperApp’te uygulamalar ücretsiz olarak sunulurken, dileyen taraftarlarımız Kara Kartal+ üyeliğiyle ayrıcalıklı haklardan yararlanabilecek.

Canlı maç merkezi, taraftarlara maçlar hakkında anlık bildirimler sunarken, BJK SuperApp üzerinden Beşiktaş JK Store’da alışveriş yapacak ilk 1903 kişiye faizsiz alışveriş kredisi verilecek.

Dijital cüzdan özelliği sayesinde BJK SuperApp kullanıcıları hızlı ve kolay ödemenin yanı sıra, özel tasarımlı fiziki BJK Kart ve sanal kart ile Mastercard üyesi tüm işyerlerinde avantajlı alışveriş yapabilecek. Kara Kartal+ üyelerine, anlaşmalı iş yerlerinde yapacakları harcamalardan yüzde 5 para iadesi ve indirim avantajları sunulacak.

Sigortam.net işbirliği kapsamında Beşiktaşlılara özel sunulacak sigorta tekliflerinin yanı sıra seyahat sağlık sigortası 1 Euro’dan satılacak.

Paribu’nun Beşiktaş JK iş birliği ile rekorlar kırarak hayata geçirdiği Beşiktaş Token, Beşiktaş SuperApp üzerinden de takip edilebilecek ve token sahibi taraftarlara kulüpleriyle doğrudan etkileşime geçme imkanı sunacak.

Hedef 1 yılda 1 milyon kullanıcıya ulaşmak

BJK SuperApp’in toplam 1 milyon USD’lik proje maliyetinin tamamı Kongre Üyeleri ve gönüllü iş ortakları tarafından karşılandı. BJK SuperApp yapısını kuranların tamamı Kongre Üyeleri ve gönüllülerden oluştu. BJK SuperApp, 1 yıl içerisinde 1 milyon kullanıcıya ve 300 bin BJK Kart sahipliğine ulaşmayı hedefliyor. BJK Super App, kulüp ile iş ortakları Maximum, Mastercard, N Kolay, Passo, Aktif Bank, United Payment, Paribu ve Sigortam.net tarafından hayata geçirildi.

Uygulamada, yakın zaman içerisinde seyahat, konaklama ve alışveriş gibi alanlarda yenilikler sunulacak. Beşiktaş taraftarlarına jest yaparak kart üzerinde yer alacak kurumsal renkleri, Beşiktaş’a uygun kurumsal silver logo ile değiştiren Mastercard, bu logoyla gelen ek avantajları da korudu. BJK SuperApp, Android ve iOS marketinden tüm uyumlu akıllı cep telefonlarına ve tabletlere indirilerek kullanılabiliyor.

Yeni yıla kadar indirimli abonelik ve N Kolay kredi olanakları

BJK SuperApp’i taraftarlar ücretsiz olarak indirerek kullanabilecek. Ayrıcalıklara sahip Kara Kartal+ üyeliği aylık 199,99 TL yerine 99,99 TL, yıllık üyelik 1.999,99 TL yerine 1.799,99 TL’den özel indirimle sunulacak. İndirimli üyelik 31 Aralık 2024 itibariyle sona erecek. 2025 yılından itibaren hayata geçirilecek kampanyalarla N Kolay iş birliğiyle çeşitli kredi ürünleri de kullanıma sunulacak.

Reklam filminde oyuncular ve Süreyya Soner rol aldı

BJK SuperApp tanıtımında Beşiktaşlı futbolcu Ciro Immobile ve Kadın Voleybol Takımının sporcusu Saliha Şahin de yer alırken, çekilen tanıtım filminde yine Beşiktaşlı futbolcu Mert Günok ve birçok oyuncuyla birlikte taraftarların unutmadığı emektarlardan Süreyya Soner de rol aldı.