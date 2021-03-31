Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kaybederek günü 1.391,73 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,20 düşüşle 451 bin 960 liraya geriledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,15 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,65 ile inşaat oldu.

Gün içinde 1.390-1.400 dar bandında hareket eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,29 altında 1.391,73 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,21 ve hizmetler endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,63 ve sanayi endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,20 puan ve yüzde 0,08 kayıpla 1.430,65 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34’ü prim yaptı, 59’u geriledi. Garanti Bankası, SASA Polyester, Koza Altın, Ford Otomotiv ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç, 1.340 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

ALTIN, DÖVİZ