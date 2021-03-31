Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,29 değer kaybederek günü 1.391,73 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,20 düşüşle 451 bin 960 liraya geriledi
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 20,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,57 değer kaybederken holding endeksi yüzde 0,15 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,74 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 2,65 ile inşaat oldu.
Gün içinde 1.390-1.400 dar bandında hareket eden BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,29 altında 1.391,73 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,21 ve hizmetler endeksi yüzde 0,23 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,63 ve sanayi endeksi yüzde 0,41 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,20 puan ve yüzde 0,08 kayıpla 1.430,65 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34’ü prim yaptı, 59’u geriledi. Garanti Bankası, SASA Polyester, Koza Altın, Ford Otomotiv ve Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
- En çok artanlar
- 31 Mart BIST 100’de en çok artan, azalan 20 hisse
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
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YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Analistler, yarın yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 ve 1.450 seviyelerinin direnç, 1.340 puanın ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.
ALTIN, DÖVİZ
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.705 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,20 düşüşle 451 bin 960 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,3200 lira, satışta 8,3534 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3201 lira, satışta 8,3535 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1740, sterlin/dolar paritesi 1,3780, dolar/yen paritesi de 110,50 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,84 artarak 64,5 dolardan işlem görüyor.
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