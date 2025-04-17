Çiftçi Fehmi Turanlı, yaklaşık 8 yıl önce Arılı köyünde bulunan yaklaşık 500 dekar badem bahçesine Tarım ve Orman Bakanlığının Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 7 don önleyici pervane kurdu. Yaklaşık 60 dekarlık alanı etkileyen her bir pervane, hava sıcaklığı belirlenen değerin altına düştüğünde otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Sistem, sıcak hava akımı oluşturarak ağaçların dondan etkilenmesini önlüyor.

2 "Sistem sensörlü, sıfır dereceyi bulduğu zaman otomatik olarak devreye giriyor" Turanlı, AA muhabirine, don olayının olduğu gün sistemin kesintisiz çalıştığını söyledi. Kurulan don önleyici sistemin yüzde 50'sinin devlet tarafından hibe olarak karşılandığını belirten Turanlı, şöyle devam etti: "Bu sistem, çiçeğini -4'e kadar, meyvesini ise -8'e kadar koruyor. Bu sene meydana gelen donda, çok şükür, bahçemizde ciddi manada bir zararımız yok. Sistem sensörlü, sıfır dereceyi bulduğu zaman otomatik olarak devreye giriyor. Yerdeki sıcak ve havadaki soğuk havayı karıştırarak arkaya doğru üfürüyor, yani ortamdaki havayı karıştırıyor. Bu da ortamı yaklaşık 3-4 derece sıcak ediyor."

Turanlı, AA muhabirine, don olayının olduğu gün sistemin kesintisiz çalıştığını söyledi. Kurulan don önleyici sistemin yüzde 50'sinin devlet tarafından hibe olarak karşılandığını belirten Turanlı, şöyle devam etti:

Turanlı, zirai dona karşı her zaman tetikte olduklarını vurgulayarak, "Bu sistemi kurduk diye donla mücadelede eve gidip yatmıyoruz. Don takibini yapıyoruz. 3 gün boyunca pervanemiz çalıştı. Çok şükür bir sıkıntımız gözükmüyor." dedi.