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Cari işlemler ne kadar açık verdi? 11 ekonomistin tahmini

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının şubat ayında 4 milyar 325 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti.

11 Nisan 2025 | 14:17
Cari işlemler ne kadar açık verdi? 11 ekonomistin tahmini

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 14 Nisan'da açıklanacak "Şubat 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının şubat ayında 4 milyar 325 milyon dolar açık verdiğini öngördü.

Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari açık beklentileri, 4 milyar dolar ile 4 milyar 650 milyon dolar arasında değişti.

Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 21 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti. Ekonomistlerin 2025 için cari açık beklentisi 17 milyar dolar ile 27 milyar 200 milyon dolar aralığında yer aldı.

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, Ocak 2025'te 3 milyar 795 milyon dolar açık verirken, yıllıklandırılmış cari açık 11 milyar 541 milyon dolar olmuştu.

 

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SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
10 Nisan borsada gün sonu rakamları
Ege Profil temettü kararını duyurdu
Ford Otomotiv bilanço tarihi belli oldu
Global halka arzlarda ilk çeyrek rakamları
Global halka arz sayısı yılın ilk çeyreğinde arttı
Koç Holding temettü ödeme tarihi ve tutarı
Temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
'Trump'ın kararını bilen, hisse alıp satan oldu mu?'
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 100
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