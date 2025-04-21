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  • ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR branş dağılımı belli oldu mu?

ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR branş dağılımı belli oldu mu?

ÇAYKUR 1.500 işçi alımında bekleyiş devam ediyor. Farklı illerde yapılacak alımlara müracaat etmek isteyenler başvuru şartlarını ve tarihlerini merakla bekliyor. Peki ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR branş dağılımı belli oldu mu?

21 Nisan 2025 | 12:26
ÇAYKUR 1.500 işçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? ÇAYKUR branş dağılımı belli oldu mu?

ÇAYKUR, 2025 yılı için 1.500 mevsimlik işçi alımı yapacak. İŞKUR ÇAYKUR mevsimlik işçi alımı başvuru şartları, kura tarihi ve başvuru işlemleri merak ediliyor.

ÇAYKUR 1.500 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Çaykur 1500 işçi alımı başvurularında başvuru tarihleri ve güncellenen şartların önümüzdeki günlerde ilan edilmesi bekleniyor.

HANGİ BRANŞLARDA ALIM YAPILACAK?

Çay eksperi, beden işçisi, teknik kariyerli lise mezunu işçi, engelli mevsimlik işçi ve eski hükümlü işçi istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personel sayısının en fazla Rize'de olması bekleniyor.

ÇAYKUR 1.500 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru yapacak adaylar için detaylı şartlar, resmi açıklamalarla birlikte açıklanacak. ÇAYKUR’un, 2025 İlkbahar döneminde gerçekleştireceği bu alım, özellikle çay üretiminin yoğun olduğu bölgelerde iş arayanlar için önemli bir fırsat sunuyor.

2025 yılı ÇAYKUR işçi alımı ilanı yayınlanmadığı için başvuru şartları da henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz senelerde işçi alımı başvuru şartları şöyleydi;

Geçici Çay Eksperliği Başvuru Şartları

MYO Çay Eksperliği veya Çay Tarımı ve İşletme teknolojisi bölümü mezunu olmak,

2022 KPSS Ön Lisans P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Geçici Beden İşçisi ( tahmil - tahliye ) Başvuru Şartları

18 - 50 yaş aralığında olmak,

Erkek,

En az İlkokul mezunu,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak.

Geçici Engelli ve Eski Hükümlü İşçi Başvuru Şartları

En az İlkokul mezunu olmak,

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak.

Lise ve Dengi Okul Mezunu Geçici İşçi Başvuru Şartları:

18 - 45 yaş aralığında olmak,

Lise ve Dengi Okul mezunu olmak ( Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmuş olmak )

Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu il ve ilçede ikamet ediyor olmak,

Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmamak,

 

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