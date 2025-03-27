Deprem bölgesindeki çocuklar için iş birliği

Dünyaca tanınan sosyal girişimci ve şef Ebru Baybara Demir’in öncülüğünde faaliyet gösteren “Gönül Mutfağı” ile güçlerini birleştiren Unico Sigorta, deprem bölgesindeki çocukların beslenmesine katkı sağlamanın önemine dikkat çekiyor. Bu anlamlı projeyle, Hatay İskenderun’da okul çağındaki 800 çocuğa sıcak ve sağlıklı yemek imkânı sunuyor.

18 Mart tarihinde iki okulda da ayrı olarak yapılan açılış törenlerine Ebru Baybara Demir, Unico Sigorta CEO’su Ender Güzeler, gönüllü Unico Sigorta çalışanları ve okul yöneticileri de katıldı. Açılış töreninin ardından gönüllü Unico Sigorta çalışanları çocuklara yemek servisi yaparak hediyeler dağıttı.

‘ÇOCUKLARIMIZA SAĞLIKLI BİR GELECEK SUNMAK İÇİN KOLLARI SIVADIK’

Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklara sağlıklı beslenme imkânı sunmanın temel toplumsal sorumlulukları olduğunu vurgulayan Unico Sigorta CEO’su Ender Güzeler, sözlerine şöyle devam etti:

“Unico Sigorta olarak ülkemizin geleceğini çocuklarımız olarak görüyor, ‘Gönül Mutfağı Geleceğin Sofralarını Kuruyor Projesi’ne’ destek vererek yaptırdığımız yemekhaneler aracılığıyla ilkokul çağındaki çocuklarımızın beslenme ihtiyacına katkıda bulunuyoruz. Bizlerle aynı duyarlılığı paylaşan Ebru Baybara Demir ve Gönül Mutfağı ile yollarımızın kesişmesinin ardından, onların özverili çalışmaları ve sürdürülebilir beslenme konusundaki deneyimleri sayesinde, deprem bölgesindeki çocuklara sadece bir öğün değil, umut ve dayanışma da sunmayı hedefledik.”

İyi beslenmenin her çocuğun hakkı olduğundan bahseden Güzeler, “Çocuklarımızın gerek zihinsel gerek fiziksel gelişimleri için elimizden geleni yapmakla sorumluyuz” diyerek konuşmasını sürdürdü:

“2024-2025 eğitim öğretim yılı, 2. dönemi itibarıyla 800 çocuğumuzu okullarındaki yemekhanelerde her gün sıcak ve sağlıklı yemek ile buluşturuyoruz. Bu değerli projenin, sadece bugün değil, gelecekte de çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürdürebilmesi için bir örnek oluşturmasını diliyoruz. Dayanışma ve iyilikle büyüyen bu hareketin, daha geniş kitlelere ulaşarak yaygınlaşması, daha fazla çocuğumuzun beslenmesine katkı sağlaması ve böylece ülkemizin geleceğini güçlendirmesi en büyük temennimiz. Çünkü biliyoruz ki, sağlıklı beslenen her çocuk, güçlü ve umut dolu bir geleceğin temel taşıdır.’’

‘ODAK NOKTAMIZ OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCULAR’

Projenin detayları hakkında konuşan Şef Ebru Baybara Demir ise 6 Şubat 2023’ten bu yana gönüllülerimizle beraber İskenderun’da “Gönül Mutfağı” çatısı altında sıcak yemek dağıtımı başta olmak üzere mevcut ihtiyaçlar karşısında çözümün bir parçası olmak için çalışmaya devam ettiklerinden bahsetti ve sözlerine şöyle devam etti:

“Gastronominin iyileştirici gücünün en önemli kanıtlarından biri olan Gönül Mutfağı’nda artık odak noktamız okul çağındaki çocuklar. ‘Gönül Mutfağı Geleceğin Sofralarını Kuruyor’ projesi okul çocuklarımıza sıcak yemek sağlarken aynı zamanda bölgede yaşayan 50 kadınımıza da istihdam olanağı sundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İskenderun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İskenderun Kaymakamlığı’nın destek ve iş birlikleriyle hayata geçen bu projeye Unico Sigorta’nın katkısından ötürü büyük mutluluk duyuyoruz. Hedefimiz daha çok okula ve öğrenciye ulaşmak.”