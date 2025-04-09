Deri ürünlerin alışverişinde yeni dönem

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ve Resmi Gazete’de yayınlanan düzenleme kapsamında dana, koyun ya da kuzu derisi gibi hayvansal parça içeren eşyanın etiketinde ve ambalajında, ürünün hangi hayvandan elde edildiğinin belirtilmesiyle vatandaşlar aldığı ürüne dair doğru ve tam bilgiye ulaşabilecek.

Buna göre, tüketici ürünlerinde hayvansal menşeli parça yer alması durumunda, bunların hangi hayvandan elde edildiğine ilişkin bilginin etiket ve ambalajda belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Vatandaşın satın alacağı eşya ve kıyafete ilişkin tam ve doğru bilgiye ulaşmasını amaçlayan çalışmayla hayvansal olmayan parçaların suni, vegan ve sentetik deri gibi ifadelerle tüketiciyi yanıltmasının da önlenmesi hedefleniyor.

Düzenleme kapsamında hayvansal parça içeren tekstil, eldiven, ayakkabı, çanta, cüzdan, kemer, saat, takı, kırtasiye, mobilya, halı ve oyuncak gibi ürün grupları yer alıyor.

Firmalara, yeni gelişmeye uyum sağlamaları için geçiş süreci tanındı. Düzenleme 2 ay sonra yürürlüğe girecek.

‘DÜZENLİ DENETİMLERİN YAPILMASI ÖNEMLİ’

Dericizade Onursal Başkanı Faruk Küçük, çalışmanın tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Küçük, giysilik olarak kullanılan tekstil ürünlerinin çoğunlukla kuzu derisinden elde edildiğini belirterek, "Çanta, cüzdan ve kemer gibi ürünler ise çoğunlukla dana ve sığır derisinden üretilir. Yani, küçükbaş hayvanlardan giysilik, büyükbaş hayvanlardan ise ayakkabı, kösele, çanta ve cüzdan hazırlanır." dedi.

Halihazırda ürettikleri ürünlerin üzerinde "Türk derisi" olup olmadığına ilişkin etiket bulunduğunu vurgulayan Küçük, şunları söyledi:

"Bundan sonra etikette 'kuzu' ya da 'koyun derisi' de yazılacak. Düzenleme güzel düşünülmüş, vatandaşın ne aldığını ve ne giydiğini bilmesi gerekiyor. Bunun denetiminin de düzenli ve etkili şekilde yapılması önemli. Fabrikadan mağazaya gelene kadar bu ürünlerin denetiminin yapılması gerekiyor."

Küçük, suni deri üzerinde ise "deri" kelimesinin kullanılmaması gerektiğini kaydetti.