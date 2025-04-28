Dikkat! Eski Sürücü Belgeleri için süre daralıyor... Eski tip ehliyet değişimi için son tarih ne zaman?

NVİ'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, son başvuru tarihine dikkat çekilerek, vatandaşların işlemlerini son güne bırakmamaları gerektiği vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Önümüzdeki günlerde nüfus müdürlüklerimizde yaşanabilecek başvuru yoğunluğundan etkilenmemek adına, Alo 199 hattını arayarak, http://randevu.nvi.gov.tr adresini ziyaret ederek veya e-Devlet üzerinden randevu alarak en kısa sürede sürücü belgesi yenileme başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz."

Bu uyarı, eski tip sürücü belgesi kullanan vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmesi için önem taşıyor. Belirtilen kanallar aracılığıyla randevu alarak, nüfus müdürlüklerindeki yoğunluğa takılmadan yeni sürücü belgelerinizi alabilirsiniz.

Eski tip ehliyet değişimi için son tarih ne zaman?

Eski tip ehliyet değişimi için son tarih 31 Temmuz 2025 olarak belirlenmişti.