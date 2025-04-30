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Dış ticaret rakamları açıklandı: İhracat martta arttı

Türkiye'nin ihracatı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 23 milyar 415 milyon dolar, ithalatı yüzde 2,2 artarak 30 milyar 610 milyon dolar olarak gerçekleşti.

30 Nisan 2025 | 10:43
Son Güncellenme: 30 Nisan 2025 | 14:38
Dış ticaret rakamları açıklandı: İhracat martta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan mart ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,4 artışla 23 milyar 415 milyon dolar, ithalat ise yüzde 2,2 yükselişle 30 milyar 610 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalarak 7 milyar 196 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Mart 2024'te yüzde 75,6 iken, geçen ay yüzde 76,5'e yükseldi.

OCAK-MART DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 11 ARTTI

Ocak-mart döneminde ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artışla 65 milyar 323 milyon dolar, ithalat yüzde 4,5 yükselerek 87 milyar 811 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-mart döneminde dış ticaret açığı yüzde 11 artışla 22 milyar 488 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Mart 2024 döneminde yüzde 75,9 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 74,4'e geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, martta yüzde 3,3 artarak 20 milyar 824 milyon dolardan 21 milyar 516 milyon dolara çıktı. Martta enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 1,4 artarak 22 milyar 833 milyon dolardan 23 milyar 153 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, mart ayında 1 milyar 637 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 2,3 artarak 44 milyar 670 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 92,9 olarak kayıtlara geçti.

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'Şu an BIST 100'ün en değerli şirketiyiz'
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BİM temettü miktarı ve ödeme tarihi belli oldu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 1233
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