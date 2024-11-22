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Dr. Onur Yaprak Hayat Türkiye Genel Müdürü oldu

Hızlı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Hayat Kimya’da gerçekleştirilen üst düzey bir atama ile, Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Dr. Onur Yaprak getirildi.

22 Kasım 2024 | 12:48
Dr. Onur Yaprak Hayat Türkiye Genel Müdürü oldu

Hızlı tüketim ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Hayat Kimya’da gerçekleştirilen üst düzey bir atama ile, Türkiye Genel Müdürlüğü görevine Dr. Onur Yaprak getirildi. 1 Kasım 2024 itibarıyla göreve başlayan Yaprak, Hayat Kimya’nın Türkiye operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.

Ev bakım, bebek bakım, kadın kişisel bakım, kişisel sağlık, evcil hayvan bakım ve temizlik kağıtları kategorilerinde Bingo, Molped, Molfix, Papia, Familia gibi 16 güçlü markası ile 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren Hayat Kimya’da gerçekleşen üst düzey atamayla, şirketin yeni Türkiye Genel Müdürü Dr. Onur Yaprak oldu. Pazarlama alanında ulusal ve global görevlerde 20 yılı aşkın deneyime sahip olan Yaprak, 1 Kasım 2024 tarihi itibarıyla Hayat Kimya Türkiye Genel Müdürü olarak şirketin yönetim stratejilerinin geliştirilmesine ve uygulanmasına liderlik etmeye başladı.  

Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan Onur Yaprak, Amerika Birleşik Devletleri Clemson Üniversitesi’nde İşletme yüksek lisansını tamamladı. Yeditepe Üniversitesi’nde Pazarlama Yönetimi alanında doktora yapan Yaprak, profesyonel iş yaşamına 2003 yılında P&G’de Marka Müdür Yardımcısı olarak başladı. Yaprak, 20 yılı aşkın süre boyunca çalıştığı P&G’de pazarlama, satış ve satın alma alanında hem ulusal hem de global pek çok görevde rol aldı. Yaprak P&G’de son olarak Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya’dan Sorumlu Pazarlama Başkan Yardımcılığı (CMO) görevi ile şirketin bölgedeki tüm pazarlama faaliyetlerine liderlik ediyordu.

 

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Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' ve 'ihale sonucu' duyuran 6 şirket
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı
Bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
SPK bülteninden: 14'ü bedelsiz 17 şirketin sermaye artırımına onay geldi
21 Kasım borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 976,06053
Piyasalarda gözler TCMB'nin faiz kararında
Borsada kırmızı gün: 20 Kasım gün sonu özeti
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