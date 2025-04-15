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Ekonomi gazetecileri seçimini yaptı

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin genel kurulunda Hasan Arslan, beyaz liste ile 180 oy alarak yeni başkan seçildi.

15 Nisan 2025 | 17:43
Ekonomi gazetecileri seçimini yaptı

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin 7. Olağan Genel Kurulu, büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Toplamda 271 kişinin oy kullandığı genel kurulda, Hasan Arslan, Bora Erdin ve Eda Topçu başkanlık için yarıştı. Seçim sonuçlarına göre, beyaz listeyle adaylık yarışına katılan Hasan Arslan, oy farkıyla liderliği göğüsleyerek yeni başkan seçildi.

Yüksek katılımlı genel kurulda, Hasan Arslan beyaz liste ile 180 oy alarak yeni başkan seçildi. Eda Topçu 82 oy alırken, Bora Erdin 9 oyla seçimden ayrıldı.

Hasan Arslan "Bugün, 270’in üzerinde meslektaşımızın katılımıyla Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin genel kurulunu gerçekleştirdik. Dernek tarihimizde ilk kez bu denli yüksek bir katılım sağlanmış olması hepimiz adına son derece sevindirici. Önümüzdeki dönemde, mesleğimize nasıl daha fazla katkı sunabileceğimize odaklanacağız" dedi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin yeni yönetim kurulunda yer alan Ekonomist Dergisi Haber Editörü Sibel Atik, yeni yönetim döneminde Başkan Vekili olarak görev aldı. 

EGD’NİN YENİ YÖNETİM KURULU: 

Hasan Arslan, Genel Başkan 

Sibel Atik, Başkan Vekili

Murat Gülderen, Başkan Yardımcısı 

Recep Erçin, Genel Sekreter

Hüsne Pamuk, Sayman

Rahim Ak, Üye

Deniz Bilici, Üye 

Barış Ergin, Üye

Gülay Yücel Sarıkaya, Üye 

Aysel Yücel, Üye

Serkan Arman, Üye

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Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
Bugün 3 şirket temettü dağıtacak
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti: 4,47 TL
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Dün 2 şirket temettü teklifini duyurdu
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