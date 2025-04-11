Ekonomist’e ihracatçılardan anlamlı ödül

Ekonomist Dergisi Haber Editörü Sibel Atik’e bir ödül de İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’nden (İDDMİB) geldi. İhracat alanındaki gelişmeleri halkla buluşturmak üzere yaptığı haberler nedeniyle ödüle layık görülen Sibel Atik, dün akşam TİM binasında düzenlenen bir törenle ödülü İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu’ndan aldı.

İDDMİB, zorlu piyasa koşullarına rağmen 2024 yılında ulaşılan 12,7 milyar dolarlık ihracata katkı sağlayan başarılı ihracatçıları da törende ödüllendirdi.

Törende 25 kategoride 66 firma ödül alırken, İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, kayıpsız kapatmayı başardıkları yılın ardından ihracata katkı sağlayan tüm firmalara teşekkür etti. İçeride finansmana erişim zorluğu ve düşük kurlarla mücadele eden ihracatçının dışarıda da düşük taleple boğuştuğunu ve buna rağmen ulaşılan rakamın önemli bir başarı olduğunun altını çizen Tecdelioğlu, "Yılın ilk iki ayına da olumlu bir performansla başladık. Bu yılki hedefimiz olan 14 milyar dolara ulaşmak için elimizi taşın altına koyacak ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ödül töreni Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu ile birlikte sektörün öncü isimleri, dernek ve federasyon başkanlarının katılımı ile gerçekleşti.