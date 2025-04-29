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Ekonomiye güven nisanda azaldı

Ekonomik güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 4,2 azalışla 96,6 değerini aldı. Endeks, Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

29 Nisan 2025 | 10:34
Ekonomiye güven nisanda azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks martta 100,8 iken, nisanda yüzde 4,2 azalarak 96,6 oldu. Tüketici güven endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 2,3 azalışla 83,9'a geriledi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 2,3 azalarak 100,8 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi ise yüzde 4,3 düşüşle 109,5 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 2,5 azalarak 110,6, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 4,2 düşüşle 85,1 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/yıllar20212022202320242025
Ocak96,7102,399,799,699,7
Şubat9699,599,399,299,2
Mart99,596,599,1100,3100,8
Nisan94,295,8102,699,296,6
Mayıs9398104,198,3 
Haziran98,794,8101,595,8 
Temmuz101,794,399,694,4 
Ağustos102,694,994,493,1 
Eylül104,39595,695 
Ekim103,397,996,898,1 
Kasım101,597,695,497,2 
Aralık99,798,496,598,9​​​​​​​

 

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