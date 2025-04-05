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Elektriğe yüzde 25 zam

EPDK elektrikte konut abonelerinin tarifesinde bugünden itibaren yüzde 25 artış yapıldığını açıkladı. Doğal gazda mesken abonelerinin tarifesinde artış yapılmadı.

05 Nisan 2025 | 09:46
Elektriğe yüzde 25 zam

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik ve doğal gazda yeni tarifeyi açıkladı.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tarife değişiklikleri 5 Nisan'dan itibaren geçerli olacak.

Buna göre, elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için yüzde 15, sanayi abone grubu için yüzde 10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 12,4 oranında artışa gidildi.

Bu artışla beraber 100 kilovatsaat elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 lira olarak belirlendi.

KONUTLARDA GAZ TARİFESİ SABİT KALDI

Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) konut tüketicileri için dağıtım şirketlerine nisanda uygulayacağı satış fiyatında, değişikliğe gidilmedi. Böylece konutlarda tarife 1000 metreküp doğal gaz için 5 bin 631 lira olarak sabit kaldı.

Öte yandan BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği toptan satış fiyatları doğrultusunda, nihai gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama yüzde 24,2 artışa gidildiği belirtildi.

Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

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