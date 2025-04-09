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Elektriğe zam var mı? Bakan açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektriğe yeni zam yapılıp yapılmayacağına dair soru üzerine, "Öyle bir planımız yok. Destek bütçesinden bunu karşılamaya bundan sonra da devam edeceğiz." dedi.

09 Nisan 2025 | 12:35
Elektriğe zam var mı? Bakan açıkladı

Bayraktar, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Enerji maliyetleri dünyada düşerken neden elektrik zammı yapıldığına" ilişkin eleştirilerin hatırlatılması üzerine Bayraktar, "Elektrikle alakalı devletimizin destekleri uzun zamandır var ve buna devam ediyoruz. Bu fiyat artışından önce elektrik faturalarının yüzde 60'ını devletimiz karşılıyordu. Şu anda aslında elektriği olması gereken maliyetlerin çok altında vatandaşlarımıza sunmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla aslında yapılan, bu destek miktarındaki bir düzenleme. Desteğe halen devam ediyoruz. Şu an itibarıyla da yine devlet olarak faturaların yüzde 50'sini karşılamaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Bakan Bayraktar, maliyetlerin henüz fiyatlara yansıtılmadığını kaydederek, "Biz, devlet desteklerine devam edeceğiz ve özellikle dar gelirli ve sabit gelirli vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz. Esas olan desteklerin ihtiyaç sahipleri vatandaşlara yapılmasıdır." dedi.

Yeni bir zam yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya Bayraktar, "Öyle bir planımız yok. Destek bütçesinden bunu karşılamaya bundan sonra da devam edeceğiz." cevabını verdi.

 

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