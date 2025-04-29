Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tarih belli oldu...

Mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'den 4 bin TL'ye yükseltilmişti. Bu kararla birlikte, Kurban Bayramı ikramiyesinin de 4 bin TL olarak ödeneceği kesinleşti. Peki, 2025 yılı Kurban Bayramı emekli bayram ikramiyesi ne zaman hesaplara geçecek? İşte, beklenen ödeme tarihi ve tüm detaylar:

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Bu yıl 6 Haziran'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesinde, emekli bayram ikramiyelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor. Belirlenen 4 bin TL tutarındaki bu ikramiyeler, 4a, 4b ve 4c tahsis numaralarına göre emeklilerin hesaplarına aktarılacak.

2025 KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHİ

2025 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinin, bayramdan yaklaşık bir hafta önce yapılması planlanıyor. Buna göre, emeklilerimizin ikramiyelerinin 2 Haziran 2025 Pazartesi günü hesaplarına yatırılması öngörülmektedir.