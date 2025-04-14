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Enpara çöktü mü? Açıklama geldi... İşte son durum

Türkiye'nin önde gelen bankalarından QNB Finansbank ve dijital bankacılık platformu Enpara, 14 Nisan 2025 tarihinde yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle kullanıcılar tarafından bildirilen erişim sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Özellikle mobil bankacılık uygulamalarına ve internet bankacılığına giriş yapmaya çalışan birçok kullanıcı, işlemlerini gerçekleştiremedi ve bu durumu sosyal medya platformlarında dile getirdi.

14 Nisan 2025 | 18:03
Son Güncellenme: 14 Nisan 2025 | 18:11
Enpara çöktü mü? Açıklama geldi... İşte son durum

14 Nisan 2025 Pazartesi günü öğleden sonra QNB Finansbank ve Enpara kullanıcıları, mobil uygulamalar ve internet bankacılığı üzerinden işlem yapamama şikayetlerini dile getirdiler. Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapmaya çalıştıklarında “Geçici bir hata oluştu, lütfen daha sonra tekrar deneyin” gibi hata mesajlarıyla karşılaştıklarını belirtti.

14 Nisan Pazartesi günü, QNB Finansbank'ın mobil uygulamasında teknik bir arıza meydana geldi. Bu durum, kullanıcıların uygulamaya erişim sağlamasını engelledi. Sosyal medya platformlarında konuyla ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı.

Yaşanan erişim sorunu üzerine QNB Finansbank destek ekipleri, sorunun farkında olduklarını ve en kısa sürede çözüleceğini açıkladı. Ekipler, "Konu bilgimiz dahilinde, en kısa sürede problem giderilecek." şeklinde bir açıklama yaparak kullanıcıları bilgilendirdi.

SON 24 SAAT HATA BİLDİRİM RAPORU

Kullanıcılardan gelen son 24 saat hata bildirim raporlarına bakıldığında, sorunun saat 16:03 civarında meydana geldiğini ve 17:40 sularında etkilenen kullanıcı sayısının oldukça gerilediği görülüyor.

SORUN GİDERİLDİ MESAJI PAYLAŞILDI

En Para sosyal medya hesabından az önce sorunun giderildiğine ve kullanıcıların işlemlerini tekrar denemelerine yönelik yanıtlar paylaşıldı;

 

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