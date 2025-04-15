Bankalarda emekli promosyonu yarışı başladı. Özel ve kamu bankaları Nisan ayına özel emekli maaş promosyonu ödemelerini güncellediler. Emekli maaşını en yüksek promosyon veren bankaya taşımak isteyenler en yüksek promosyonun hangi bankada olduğunu merak ediyor. İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları… HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR? EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYANLARI NİSAN 2025

Denizbank, Vakıf Bank, İş Bankası, Akbank, ING, Ziraat Bankası, Yapı Kredi, Akbank, TEB, Garanti BBVA gibi pek çok banka emekli promosyon kampanyalarını güncelledi. İşte banka banka güncel emekli promosyon kampanyaları…

1 VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON VakıfBank maaşını nisanda bankaya taşıyan SGK emekliler için 5,000 TL’den başlayıp 27.000 TL'ye varan ödeme yapıyor. Banka, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; emeklilere VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme imkanı sunuyor.

2 ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON Ziraat Bankası, emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuyor. Banka 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Hali hazırda maaşlarını Ziraat Bankası’ndan alan emekliler, 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuru yapabiliyor.

3 DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON DenizBank’ta, emeklilere 12.000 TL ye varan nakit promosyona ilave olarak, yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren MobilDeniz, Kredi Kartı, Otomatik Fatura Talimatı ve Kredili Mevduat Hesabı ürünü sahibi emeklilere maaş tutarına göre 8.000 TL ye varan ek promosyon sunuluyor.

4 HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri, bankanın sunduğu 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanıyor.

5 ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYON Maaşını 3 yıl süre ile Şekerbank’a taşıyan emekliler, maaşının tutarına göre, 10.000 TL’den başlayan ve 20.000 TL’ye ulaşan miktarda promosyon ödemesi alabiliyor.

6 TEB EMEKLİ PROMOSYON 2025 Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca bankadan almayı taahhüt eden emekliler 12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 TL ek promosyon kazanıyor. Emekliler 2 veya üzerinde verilen otomatik fatura ödeme talimatı ile ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabiliyor.

7 ING BANK EMEKLİ PROMOSYON ING Bank, SGK emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilerine maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Emekliler ayrıca ek nakit promosyonlardan yararlanarak toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabiliyor.

8 GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON Garanti BBVA emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunuyor.

9 İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON İş Bankası emekli maaşını taşıyan ve 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt eden emeklilere 5.000 TL’Den başlayan ve 12.000 TL’ye varan oranda promosyon ödemesi yapıyor. Ek taahhütler ile bu tutarlar 2 bin TL daha artış gösteriyor.