EÜAŞ işçi alımı yapıyor! EÜAŞ personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, çeşitli birimlerde görevlendirilmek üzere toplam 610 daimi işçi alımı yapacak. Adaylar, EÜAŞ sürekli işçi alımı ilanındaki branşlara Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü kanalıyla adaylık başvurusunda bulunabilecekler.

EÜAŞ personel alımı başvuru tarihleri

Adaylar, 21 Nisan-25 Nisan 2025 tarihleri arasında Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü kanalıyla adaylık başvurusunda bulunabilir.

EÜAŞ işçi alımı şartları neler?

1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşıması

2-İlanda yazılı okul/bölüm mezunu olması,

3- Öncelikli olarak müracaat edenlerin öncelik belgelerinin bulunması

4- Sağlık durumunun tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olması,

5-18 yaşını tamamlamış olması ve en fazla 35 yaşında (36 yaşından gün almamış) olması gerekmektedir.

6- Blanda belirtilen taleplerimiz düzeyinde karşılanacaktır.

Başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 katı aday, öncelik hakkına sahip olarak başvuranlar arasından da açık iş sayısının 4 katı aday sözlü mülakat sınavına girmek üzere noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir.

EÜAŞ işçi alımı kadro dağılımı

583 sürekli işçi alımı yapacak Elektrik Üretim Aş. Genel Müdürlüğü (EÜAŞ) kadro dağılımı ise şöyle: 293 makine teknisyeni, 224 elektrik teknisyeni, 52 elektronik teknisyeni, 11 kimya teknisyeni, 3 iş makinası operatörü.