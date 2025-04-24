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Evimin altından fay hattı geçiyor mu nasıl öğrenebilirim? MTA güncel fay hattı haritası

Türkiye'de hissedilen her deprem sonrasında vatandaşlar, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunun cevabını merak ediyor ve yaşadıkları bölgedeki deprem riskini öğrenmek istiyor. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA), 2025 yılı için güncellediği diri fay haritasını yayınladı. Peki, sizin oturduğunuz evin altından bir fay hattı geçiyor mu? İşte 2025 fay hattı sorgulama ekranına ulaşabileceğiniz bilgiler

24 Nisan 2025 | 12:22
Son Güncellenme: 24 Nisan 2025 | 12:25
Evimin altından fay hattı geçiyor mu nasıl öğrenebilirim? MTA güncel fay hattı haritası

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de toplam 485 diri fay bulunuyor ve bu fay hatlarının bazıları şehirlerin ve ilçelerin tam altından geçiyor. 

Türkiye'deki deprem riski ve diri fay hatları, pek çok vatandaşın yaşadığı bölgenin güvenliğini merak etmesine neden oluyor. "Acaba deprem riski taşıyan bir yerde mi yaşıyorum?" sorusu sıklıkla gündeme geliyor. Neyse ki, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından sunulan interaktif Türkiye Deprem Tehlike Haritası sayesinde, oturduğunuz şehir ve ilçelerdeki deprem riskini kolayca öğrenebilirsiniz. Peki, evinizin altından bir fay hattı geçiyor mu? İşte 2025 fay hattı sorgulama ekranına ulaşabileceğiniz bilgiler.

YAŞADIĞINIZ BÖLGEDE FAY HATTI OLUP OLMADIĞINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

MTA GÜNCEL FAY HATTI HARİTASI ( BÖLGE BÖLGE)

EVİMİN CİVARINDA FAY HATTI VAR MI NASIL ÖĞRENİRİM?

1. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) Web Sitesi:

MTA'nın resmi web sitesinde "Türkiye Diri Fay Haritası" bulunmaktadır. Bu interaktif harita üzerinden adresinizi veya konumunuzu arayarak, evinize yakın veya altından geçen diri fay hatlarını görebilirsiniz.

Arama çubuğuna adresinizi yazarak veya harita üzerinde manuel olarak ilerleyerek bölgenizi inceleyebilirsiniz.

Harita üzerindeki fay hatları farklı renklerle sınıflandırılmıştır (örneğin, potansiyel tehlike derecesine göre). Bu renklendirmeyi dikkate alarak bilgi edinebilirsiniz.

2. e-Devlet Üzerinden Bilgi Edinme (Sınırlı Bilgi Olabilir):

e-Devlet platformunda bazı belediyelerin veya kamu kurumlarının sunduğu geolojik etüt raporları veya imar planları gibi belgeler yer alabilir. Bu belgelerde bölgenizdeki fay hatları ile ilgili bilgiler bulunabilir.

e-Devlet'e giriş yaparak ilgili kurumların hizmetlerini arayabilir ve bölgenizle ilgili bu tür bilgilere erişmeyi deneyebilirsiniz. Ancak bu yöntem her zaman detaylı bilgi sağlamayabilir.

3. Belediyelerin İmar ve Şehircilik Müdürlükleri:

Yaşadığınız ilçe veya büyükşehir belediyesinin İmar ve Şehircilik Müdürlükleri'ne başvurarak bölgenizdeki imar planlarını ve jeolojik etüt raporlarını inceleyebilirsiniz.

Bu müdürlüklerdeki uzmanlar, bölgenizin deprem riski ve fay hatları konusunda size daha detaylı bilgi verebilirler.
Randevu alarak veya doğrudan giderek bilgi talep edebilirsiniz.

4. Üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği Bölümleri:

Bölgenizdeki üniversitelerin Jeoloji Mühendisliği bölümlerindeki akademisyenlerle iletişime geçerek, bölgenizin jeolojik yapısı ve fay hatları hakkında bilgi danışabilirsiniz.

Bu bölümdeki uzmanlar, bilimsel verilere dayanarak size daha kapsamlı bir değerlendirme sunabilirler.

5. Özel Jeoloji Mühendisliği Şirketleri:

Deprem riski analizi ve zemin etüdü gibi konularda uzmanlaşmış özel jeoloji mühendisliği şirketlerinden profesyonel destek alabilirsiniz.

Bu şirketler, evinize özel detaylı zemin etüdü çalışmaları yaparak fay hatlarının konumunu ve olası riskleri belirleyebilirler. Ancak bu hizmet genellikle ücretlidir.
 

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Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 100
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (24 Nisan)
Borsa'da dünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
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