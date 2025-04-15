Florası zengin olan bölgeleri seçip, sepet örme kara kovan balı üretiyor... 400 polen tuzaklı boş kovan ve makine ekipman desteği verildi

Başvurusu onaylanan, arı yetiştiriciliği eğitimine de katılan Akın'a sertifikanın yanı sıra 400 polen tuzaklı boş kovan ve makine ekipman desteği verildi.



Pervari'nin 2047 rakımlı Çemikare Yaylası'nda arıcılığa başlayan Akın, organik bal üreterek aile mesleğini sürdürüyor.

2 "Bu işi aşkla yapıyoruz" Ahmet Akın, AA muhabirine, devletten aldığı destekle ata mesleği arıcılık yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Babası ve ağabeyiyle birlikte organik bal ürettiğini ifade eden Akın, "Üniversiteden mezun olduktan sonra 4 kuşaktır devam eden dede mesleğimiz arıcılığa merak sardım. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programını duymuşum. Hibe destek için başvurdum. Daha sonra proje miktarı olan 1 milyon 122 bin liranın yüzde 50 hibe desteğiyle bu işe başladım. Burada hem fenni arıcılık hem de Pervari yöresine özgü 'sepet örme kara kovan balı' üretiyoruz." dedi.

Kovanları yazın Çemikare Yaylası'na kışın da Siirt merkezdeki Kezer bölgesine bıraktıklarını anlatan Akın, florası zengin olan bölgenin organik bal üretimi için de çok ideal olduğunu kaydetti. Herkese devlet desteklerinden yararlanmaları tavsiyesinde bulunan Akın, "Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Bu teşvik programlarının devam etmesini istiyoruz. Bu işi aşkla yapıyoruz. Arıcılık bizim mesleğimiz. Devletin verdiği destekler daha da teşvik edici oluyor. Arıcılığa merakı olanlar var. Onlara da tavsiye ediyorum." diye konuştu.

4 Kovan sayısını 2 katına çıkarmayı planlıyor Akın, bal ve arı ürünlerine yoğun rağbet olduğunu dile getirerek, bu talebi karşılamak için kendi markalarıyla organik üretim yapmayı amaçladığını belirtti. İşini büyütmek istediğini anlatan Akın, "Hedefim 400 kovanı 800 kovana çıkartmak." dedi.