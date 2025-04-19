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‘Geleceğin şirketleri esnek olmalı’

TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve TAV Havalimanları Kurucu Ortağı Şener, teknolojinin hızla ilerlediği dönemde geleceğin şirketlerinin esnek olması gerektiğini vurguladı.

19 Nisan 2025 | 17:40
‘Geleceğin şirketleri esnek olmalı’

Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2025), bu yıl 14’üncü kez Türkiye ve dünyanın saygın siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini ağırladı.

Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nin ikinci gününde “Liderlerin Gelecek Senaryoları: Yeni Dünya, Yeni Şirket, Yenilikçi Yatırım ve Stratejiler” panelinde konuşan TAV İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı ve TAV Havalimanları Kurucu Ortağı Şener, geleceğin şirketlerinin esnek olması gerektiğine işaret ederek, teknolojinin hızla ilerlediği dönemde şirketlerin stratejilerinin de değişime göre düzenlenmesi gerektiğini anlattı.

Yapay zekanın tarihsel gelişimine değinen Şener, "İnsanla, makinenin yani yapay zekanın veya dijital ünitelerin birlikte çalışmasından çok büyük bir verimlilik çıkıyor. Teknoloji geliştikçe onu kullanmasını bilmek, ona adapte olabilmek ve onu verimlilikte ve optimizasyonda bir yerlere getirebilmek çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

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GERİ
İLERİ
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