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Güzellik sektörü buluşması için geri sayım başladı

Pazar payını istikrarlı şekilde artırarak 580 milyar dolara ulaşan güzellik ve bakım sektörünün en önemli aktörlerini buluşturacak olan Güzellik & Bakım Fuarı, 24-27 Nisan 2025 tarihleri arasında İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek.

14 Nisan 2025 | 15:10
Güzellik sektörü buluşması için geri sayım başladı

Her yıl yüzde 10 büyüyen güzellik ve bakım sektörünün en yeni ürün, ekipman ve yöntemlerinin sunulacağı fuar, sektör profesyonellerini, yeni pazarlar arayan köklü firmaları ve girişimleri 37’nci kez bir araya getirecek.

Medikal estetik, profesyonel kozmetik, saç, spa, wellness ve fitness gibi alanlardaki trendler ve yeniliklerin sergileneceği fuara Fransa, İsviçre, İran, Avusturya, Almanya, Belçika, ABD, Yunanistan, K.K.T.C. ve Cezayir’den ziyaretçiler katılım gösterirken alanında uzman isimlerin gerçekleştireceği etkinliklerde medikal estetik, cilt bakımı, profesyonel kozmetik, dermatoloji, beslenme, egzersiz gibi çeşitli konu başlıkları ele alınacak. 

BULUŞMA NOKTASI

Sektördeki en güncel ürünler, yenilikçi teknikler ve büyük markaları bir araya getiren Güzellik & Bakım Fuarı’nın 37 yıldır büyük bir buluşma noktası olduğunu vurgulayan TG Expo Proje Koordinatörü Gökhan Büyükataman, “Köklü geçmişiyle sektörde önemli bir yere sahip olan organizasyon, yılların birikimi ve tecrübeli, profesyonel ekibiyle her yıl daha kaliteli bir proje olarak hayata geçiriliyor. Bunu da her yıl artan ziyaretçi sayısı, gelen ziyaretçilerin niteliği ve markaların düzenli katılımıyla gözlemliyoruz. Geçtiğimiz yıl 226’nın üzerinde katılımcı, 618’in üzerinde marka, 27 binin üzerinde ziyaretçi ağırladığımız fuarda bu yıl çok daha fazla sayıda ve farklı ülkeden profesyonel ziyaretçi ağırlamayı hedefliyoruz” dedi.

21 MİLYAR TL’LİK HACME SAHİP

Yerli ve uluslararası birçok kozmetik markasının en güncel ürün ve teknolojileriyle katılım sağlayacağı Güzel & Bakım Fuarı’nın 580 milyar dolara ulaşan sektörü tek çatı altında buluşturduğunu söyleyen Büyükataman, şu ifadelere yer verdi: “Tüketicinin kozmetiğe ayırdığı miktar her geçen gün artarken güzellik ve bakım sektörü hem dünyada hem de Türkiye’de hızlı büyümesini sürdürüyor. Her yıl ortalama yüzde 10 oranında büyüyen sektörün Türkiye’deki hacmi ise 21 milyar TL seviyesinde. Bunun yanında sağlık turizminin önemli bir parçası olarak medikal estetik sektörü de ülkemizde 5 milyar dolar ticaret hacmine ulaştı. Dünyadaki sektör büyüklüğü ise 40 milyar dolar. Yarının güzellik anlayışının teknoloji ve bilimle daha da iç içe olacağını düşünürsek pazarın büyümesini artıracağını öngörebiliriz. Bununla birlikte sanal cilt analizi, makyaj ve saç rengi için sanal denemeler ve e-güzellik danışmanı gibi kavramları, teknolojinin ilerleyişiyle birlikte daha sık duyacağız. Özellikle yapay zeka, sektörü hızla dönüştürmeye devam edecek.”

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