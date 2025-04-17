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Hastaneden Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in genel olarak tedavilere iyi yanıt verdiği bildirildi.

17 Nisan 2025 | 12:03
Son Güncellenme: 17 Nisan 2025 | 12:22
Hastaneden Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklama

İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, "Sırrı Süreyya Önder, genel olarak tedavilerimize iyi yanıt vermektedir. Sistemik ve metabolik parametreleri düzeliyor. Asidoz tablosu düzeldi ve idrar çıkışı normal. Sadece böbrekleri korumak için bugün hemofiltrasyon yapacağız." ifadeleri kullanıldı.

Önder'in spontan solunumunun var olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Ağrılı uyaran yanıtı var. Tansiyon ve dolaşımı düne göre daha normal. Bacakların dolaşımı perifer iyi. ECMO, noradrenalin ve dobutamin altında ortalama 110/mmHg (milimetre civa). Sol ventrikül kasılması çok iyi. Sağ ventrikül kasılması hala iyi değil, çok az kasılmakta. EEG (Elektroensefalogram) takıldı ve 24 saat kalacak. Süreç çok uzun, bekleyeceğiz. Yoğun bakım süreci devam ediyor."


 

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Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
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Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
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