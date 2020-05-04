Sağlık Bakanlığının koronavirüsle mücadaleye ilişkin geliştirdiği “Hayat Eve Sığar” mobil uygulamasıyla ücretsiz maske kodu alınabilecek. Peki, Hayat Eve Sığar uygulamasıyla maske kodu nasıl alınır? İşte detaylar:

MASKE KODU NASIL ALINIR?

Koronavirüs salgını kapsamında vatandaşların bölgelerindeki risk durumlarına bakabilmelerine ve kendi sağlıklarını takip edebilmelerine imkan tanıyan “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması güncellendi.

Güncelleme ile uygulamanın “Sağlık Durumu” sekmesinden vatandaşların ücretsiz maske kodu alabilmesine imkan tanındı.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR?

Uygulamada Hayat Eve Sığar için şu bilgiler veriliyor:

“T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşlara sunulan Hayat Eve Sığar uygulaması ile telefon numaranız ile doğrulama yaparak adım adım size sorulan soruları cevaplayıp, koronavirüs hastalığı anlamında vermiş olduğunuz şikayetlerinize göre değerlendirilerek nasıl davranmanız gerektiğine göre yönlendirme alabilirsiniz. Vermiş olduğunuz cevaplara göre yönlendirmeler sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir.

Aynı zamanda harita üzerinde hastane, eczane, market zincirleri, metro ve duraklar gibi temel ihtiyaç noktalarına kolayca ulaşabilir, evde izolasyon, enfekte kişiler ve riskli bölgelerin yoğunluğunu görebilirsiniz.

Ailem bölümüne merak ettiğiniz ve takip etmek istediğiniz yakınlarınızı ekleyerek, ilgili kişinin bu uygulamayı yükleyip, uygulama üzerinden onay vermesi durumunda onların konum bilgilerini görebilir, takip edebilir ve bulundukları bölgelere göre risk durumlarını görebilirsiniz.

HAYAT EVE NASIL SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Uygulamayı Andorid ve İOS’a Google Play ve App Store’dan indirebilirsiniz. İşte gerekli linkler:

Hayat Eve Sığar Android indirme için tıklayın

Hayat Eve Sığar Uygulaması İOS indirme için tıklayın

https://twitter.com/saglikbakanligi/status/1251272295806578688?s=20