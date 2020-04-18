Koronavirüs yoğunluğunun bulunduğunuz konumda ne kadar yaygın olduğunu da gösteren Hayat Eve Sığar Uygulaması hayata geçti. Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar Uygulaması riskli bölgelere yaklaştığınızda da uyarı veriyor. Uygulama ile aile üyelerinin durumunu takip etmeniz de mümkün. Peki, Hayat Eve Sığar uygulaması neler sunuyor, nasıl indiriliyor, nasıl kullanılıyor? İşte detaylar:

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NEDİR?

Hayat Eve Sığar Uygulaması ile online koronavirüs testi yapmak, oturduğunuz semtteki koronavirüs yoğunluğunu görmek mümkün.

App Store ve Google Play Store üzerinden ücretsiz indirilebilen uygulama koronavirüse ilişkin önemli veriler sunuyor.

Yaklaşık 4 MB büyüklüğündeki uygulamanın başında “Bu uygulama seni ve çevrendekileri Corona virüsünden korumak için TC Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir” ifadesi yer alıyor.

UYGULAMADA HANGİ BÖLÜMLER VAR

Uygulamada yer alan ifadeler şöyle:

Online Covid/19 Testi: İstediğin sıklıkta güncel veriler esas alınarak hazırlanmış olan Covid-19 testini doldurarak durumun hakkında bilgi alabilirsin.

Aile Takibi: Ailen ve sevdiklerini (izin vermeleri halinde) ‘Ailem sekmesindeki listene ekleyebilir, durumları hakkında bilgi sahibi olabilir ve riskli bir durumla karşılaşmadan önce önlem alabilirsin.

Risk Bölgeleri: Konum servislerine izin verildiğinde uygulama seni riskli bölgelere yaklaştığında uyaracak ve haritada anlık olarak yaklaşmaman gereken alanları görebileceksin.

SEMTİMDE KORONAVİRÜS YOĞUNLUĞU NE KADAR?

Uygulamada konumuna göre önemli bilgilendirmeler var. Seçtiğiniz konuma göre ‘evde izolasyon, riskli, enfekte, ailem’ seçeneklerini tıklayabilir, konumunuzdaki mevcut durumu görebilirsiniz.

Uygulama Koronavirüsle ilgili bilgilendirme, hastane ve sağlık kuruluşlarının lokasyonları, koronavirüsten korunmak için önlemler ve ihtiyaç halinde telefon numaraları da mevcut.

AİLEM BÖLÜMÜ

Uygulamanın Ailem bölümü durumunu takip ettiğiniz yakınlara ait bilgileri de size sunuyor, takip etmenize onay veriyor. Bu bölümü kullanabilmek için takip etmek istediğiniz yakınınızın da uygulamayı indirip kaydolması ve sizin takip isteğinize onay vermesi gerekiyor. Bu işlemle birlikte aile üyelerinin riskli bölgede olup olmadığını da görebileceksiniz.

DOĞRULAMA KODU

Kullanıcı hesabınızı doğrulamak için telefonunuza bir kod gönderiliyor. Hesabınız doğrulanması riskli bölgelerden korunmanıza yardımcı oluyor.

HAYAT EVE NASIL SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

Uygulamayı Andorid ve İOS’a Google Play ve App Store’dan indirebilirsiniz. İşte gerekli linkler:

Hayat Eve Sığar Android indirme için tıklayın

Hayat Eve Sığar Uygulaması İOS indirme için tıklayın