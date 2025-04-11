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Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek, birer tahvil ve kira sertifikasını doğrudan satacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 2 tahvil ihalesi bir hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek, birer tahvil ve kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

11 Nisan 2025 | 14:19
Hazine haftaya 3 ihale düzenleyecek, birer tahvil ve kira sertifikasını doğrudan satacak

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 14 Nisan'daki ilk ihalede 3 ay (98 gün) vadeli, hazine bonosu, ikinci ihalede 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

15 Nisan'daki ihalede de 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Aynı gün yapılacak diğer ihalelerde 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, ABD doları cinsi devlet tahvili ile 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, ABD doları cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

 

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SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
10 Nisan borsada gün sonu rakamları
Ege Profil temettü kararını duyurdu
Ford Otomotiv bilanço tarihi belli oldu
Global halka arzlarda ilk çeyrek rakamları
Global halka arz sayısı yılın ilk çeyreğinde arttı
Koç Holding temettü ödeme tarihi ve tutarı
Temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
'Trump'ın kararını bilen, hisse alıp satan oldu mu?'
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 100
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