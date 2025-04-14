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Hazine iki ihalede yaklaşık 14,3 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği hazine bonosu ve devlet tahvili ihalelerinde 14 milyar 323,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

14 Nisan 2025 | 15:53
Hazine iki ihalede yaklaşık 14,3 milyar lira borçlandı

İlk ihalede, 3 ay (98 gün) vadeli kuponsuz hazine bonosu yeniden ihraç edildi. İhalede basit faiz yüzde 42,58, bileşik faiz yüzde 49,64 oldu.

Nominal teklifin 17 milyar 595,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 448,1 milyon lira, net satış 4 milyar 887,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 4 milyar 881 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,85 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 31,98, bileşik faiz ise 34,53 oldu.

Nominal teklifin 11 milyar 858 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 182 milyon lira, net satış 5 milyar 435,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 802 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki ihalede 14 milyar 323,3 milyon lira borçlandı.

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