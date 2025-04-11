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İBB soruşturması kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

İBB yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 24 şirkete doğrudan, 28 şirkete denetim kayyumunun atandığı iddia edildi.

11 Nisan 2025 | 20:57
Son Güncellenme: 11 Nisan 2025 | 21:16
İBB soruşturması kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu ve 100 zanlı hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Habere göre aralarında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat ve Karsal Örme AŞ'nin de olduğu, 101 şüpheliye ait 24 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandı. Soruşturma kapsamında ait 28 şirkete ise denetim kayyumu atandığı öğrenildi. AA

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Katmerciler (KATMR) bedelli tarihi belli oldu
Fenerbahçe Kulübü’nden hisse satışı açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 hisse var
SPK'dan Beşiktaş'a onay geldi
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Ege Profil temettü kararını duyurdu
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