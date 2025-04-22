Iğdır'ın Gökkuşağı Tepeleri, Ay ve Mars Misyonlarının test alanı olur mu? Astronot Atasever'den dikkat çeken öneri

Atasever, geçen hafta sonu öğrencilerle buluşma programı için geldiği Iğdır'da Gökkuşağı Tepeleri'ni gezdi. Sarı, kahverengi, beyaz ve boz renkli tepeleri inceleyen Atasever, bölgeye hayran kaldı.

1 Bölgeyi gezerken büyülendiğini ifade eden Atasever, şöyle konuştu: "Burada beni etkileyen bir diğer şey de belki de barındırdığı bilimsel potansiyelle alakalı olabilir.

Biz önümüzdeki yıllarda Ay yüzeyine, Mars yüzeyine düzenleyeceğimiz misyonlarda kullanacağımız bazı uzay araçlarının testlerini belki bu ortamda gerçekleştirebiliriz.

Rover sistemlerinin bu tarz krater, dik yamaç ve benzer toprak yapılarında hareket etme yetkinliğini oraya göndermeden önce test etmemiz, bundan emin olmamız çok büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda bir potansiyel barındırıyor olabilir."

4 "Uzay çalışmalarıyla Gökkuşağı Tepeleri'ni birleştirme ihtimalimiz olabilir" Tepelerin uzay çalışmalarıyla ilgili kazanımlar sağlayabileceğini anlatan Atasever, şunları kaydetti: