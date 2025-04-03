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İLBANK'ın 104 taşınmazı açık artırmayla satılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK) mülkiyetinde bulunan 11 ildeki 104 taşınmaz, 10 Nisan'da açık artırma yöntemiyle satışa çıkarılacak.

03 Nisan 2025 | 11:25
İLBANK'ın 104 taşınmazı açık artırmayla satılacak

AA muhabirinin, Bakanlıktan aldığı bilgiye göre İLBANK, mülkiyetindeki 104 taşınmazın satışı için ihaleye çıkmaya hazırlanıyor.

Söz konusu taşınmazların, "açık artırma" yöntemiyle Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret AŞ aracılığıyla "İller Bankası AŞ Satış, Kiraya Verme, Kat Karşılığı ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği" çerçevesinde satışı yapılacak.

Açık artırmada, 7'si Ankara, 23'ü Antalya, 5'i İzmir, 52'si Kütahya, 2'si Samsun, 3'ü Muğla, 1'i Eskişehir, 1'i Diyarbakır, 2'si Denizli, 6'sı Balıkesir ve 2'si Mersin'de olmak üzere özel eğitim, konut ve ticaret, konut, ticaret alanlarından oluşan 104 İLBANK mülkiyeti satışa sunulacak.

Bu kapsamda taşınmazlara ait ihaleler, 10 Nisan Perşembe günü saat 10.30'da, İller Bankası Sosyal Tesisleri ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda yapılacak.

Açık artırma ihalesinde taşınmazlar, ihale üzerinde kalan isteklinin talebine göre peşin ya da vadeli olarak satılacak. Peşin satışlarda ya da vadeli satışlarda yüzde 35'i peşin alınmak suretiyle geriye kalan tutar, aylık 3,69 faizle 24 ay olarak taksitlendirilecek. Ayrıca satışlar, KDV'den muaf olacak.

Öte yandan taşınmaz, açık artırmada en yüksek bedeli teklif eden istekliye ihale edilecek. Taşınmaz için en yüksek teklifi veren isteklinin şartname hükümleri doğrultusunda yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ise İLBANK, söz konusu taşınmazı en yüksek 2. teklif sahibine ihale edebilecek.

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