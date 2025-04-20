İlk "Küresel Hava Kargo Zirvesi" Antalya'da yapıdı

MNG Havayolları’ndan küresel hava kargo geleceğine güçlü destek

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün (ICAO) ilk Küresel Hava Kargo Zirvesi, 80 ülkeden 500’den fazla katılımcının iştirakiyle Antalya’da gerçekleşti. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen zirvenin ana sponsorlarından olan MNG Havayolları, sürdürülebilir, kapsayıcı ve daha eşitlikçi bir hava kargo sektörü için kararlılığını güçlü bir şekilde ortaya koydu.

HAVA kargo taşımacılığı alanında 1996 yılından bu yana faaliyet gösteren MNG Havayolları, Türkiye’nin önde gelen özel kargo havayolu şirketleri arasında yer alıyor. Geniş uçuş ağı, esnek operasyon kabiliyeti ve güçlü lojistik altyapısıyla şirket, küresel ticaretin sürdürülebilir şekilde işlemesine katkı sağlıyor. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde ve ICAO işbirliği ile 9-11 Nisan’da Antalya’da düzenlenen 1. ICAO Küresel Hava Kargo Zirvesi’nde MNG Havayolları, ICAO’ya sürdürülebilir havacılık, kapasite geliştirme ve kaynakları kısıtlı ülkelere destek sağlanması hedefiyle kapsamlı bir taahhüt sundu. Bu çerçevede MNG Havayolları ICAO etkinliklerine düzenli sponsorluk sunacak ve ICAO faaliyetlerini desteklemek üzere yıllık bağış yapacak. Yanı sıra, genç profesyonellere yönelik NGAP burs programına destek olacak ve Hava Kargo iPack’inin geliştirilmesine katkı sunacak.

Açılış konuşmasını yapan ICAO Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar, MNG Havayolları'nın sunduğu stratejik desteğin, küresel havacılığın dönüşüm sürecine önemli bir katkı sunduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü; “ICAO olarak temel hedefimiz, küresel hava taşımacılığının herkes için erişilebilir, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yapıya kavuşmasıdır. ‘Hiçbir ülke geride kalmasın’ ilkemiz doğrultusunda yürüttüğümüz bu dönüşümde, MNG Havayolları gibi vizyoner paydaşların desteği büyük önem taşıyor. Antalya Zirvesi’nde sundukları kapsamlı taahhüt, yalnızca bugünün değil geleceğin havacılığına yapılan stratejik bir yatırımdır. Genç profesyonellere fırsat sunan, dijital ve yeşil dönüşümü odağına alan bu yaklaşımın, diğer aktörlere de ilham vereceğine inanıyoruz. ICAO olarak, her ülkenin ve her aktörün bu dönüşümde yer bulması gerektiğine inanıyor, MNG Havayolları’na hedefimize giden yolda oluşturdukları destekten dolayı teşekkür ediyoruz.”

"Hiçbir ülke geride kalmasın, hiçbir şirket geride kalmasın"

Zirve’nin açılışında konuşan MNG Havayolları CEO’su Ali Sedat Özkazanç, sektörün maruz kaldığı temsil eşitsizliklerine dikkat çekerek, küçük ve orta ölçekli hava kargo operatörlerinin küresel ticarette oynadığı stratejik role işaret etti. Büyük markaların girmeye çekindiği pazarlarda yeni hatlar açan, dijital dönüşüm ve esneklikle fark yaratan bu firmaların, küresel bağlantının görünmeyen kahramanları olduğunu vurguladı. Özkazanç sözlerini şöyle sürdürdü; “Hava kargonun yalnızca daha fazla kapasiteye değil; daha güçlü bir sese de ihtiyacı var. ICAO’nun ‘Hiçbir ülke geride kalmasın’ vizyonu, bizim için ‘Hiçbir şirket geride kalmasın’ çağrısıyla tamamlanıyor. Çünkü taşıyıcıları dışarıda bırakmak, ülkeleri dışarıda bırakmak demektir. ICAO’ya sağladığımız destek sadece maddi değil, aynı zamanda uzun vadeli bir bağlılık göstergesi olup bağıştan çok daha fazlasıdır. Bu, ICAO’nun vizyonuna olan kalıcı bağlılığımızın bir işaretidir.”