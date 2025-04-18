Ekonomi ve iş dünyasının merakla beklediği Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ) başladı. Sapanca’da üçüncü kez gerçekleştirilen zirvenin bu yılki ana sponsoru Rönesans Holding olurken, Türkiye ve dünyadan önemli isimler zirvedeki panellerde gündeme ve geleceğe dair konuşmalar yapacak.

Canlı yayını izlemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz: https://uluslararasiekonomizirvesi.org/canliyayin/

Gündemi belirleyecek paneller

UEZ 2025’te iki gün boyunca düzenlenecek olan 12 panelde geleceğe ışık tutulacak. “Yarına Hazırlık: Yeni Yatırımlar ve Fırsatlar”, “E-Ticaretin Türkiye Ekonomisi İçin Yarattığı Sınır Ötesi Fırsatlar”, “Liderlerin Gelecek Senaryoları: Yeni Dünya, Yeni Şirket, Yenilikçi Yatırım ve Stratejiler”, “Global Ekonomi 5.0: Politik, Ekonomik ve Sosyal Dönüşüm”, “AB ve Almanya İlişkilerinde Yeni Dönem: Neden Türkiye?”, “Finansal Teknolojilerde İnovasyon ve Gelecek Senaryoları” gibi panellerde Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ele alınacak.

Uluslararası Ekonomi Zirvesi Hakkında: Dünyadan ve Türkiye’den birbirinden değerli konuşmacıları ve iş insanlarını buluşturan Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ), Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından düzenleniyor. 2012 yılından bu yana organize edilen etkinlik, sektör liderleri ve medya tarafından ilgiyle takip edilirken birçok yeni fikre ve girişimciye de ışık tutuyor. Geçmiş dönemlerdeki Başbakan Yardımcıları, Ekonomi ve Maliye Bakanları, Gıda ve Tarım Bakanları, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Eski Bakanlarının katılımıyla onurlandırdığı; dünyaca ünlü ekonomistleri, şirketlerin CEO ve yöneticilerini ve ayrıca siyaset dünyasından önemli isimleri ağırlayan, Uludağ Ekonomi Zirvesi (eski adıyla), birçok değerli isme ev sahipliği yaptı.