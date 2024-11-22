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  • İstanbul'da alkol ve sigara satışında yeni dönem: Uygulama 1 Ocak'ta başlıyor

İstanbul'da alkol ve sigara satışında yeni dönem: Uygulama 1 Ocak'ta başlıyor

İstanbul'daki alkol ve sigara satan işletmelere kamera zorunluluğu getirildi. İşletmelerin 1 Ocak'a kadar kameralarını kurma işlemlerini tamamlaması gerekecek. Kameralar 7/24 kayıt yapacak ve kayıtlar 30 gün süreyle saklanacak.

22 Kasım 2024 | 12:57
İstanbul'da alkol ve sigara satışında yeni dönem: Uygulama 1 Ocak'ta başlıyor

İstanbul'daki alkol ve sigara satan işyerlerine, güvenlik kameralarını kurma zorunluluğu getirildi. Uygulama 1 Ocak itibarıyla resmen devreye alınacak.

Yeni düzenlemeye göre kameralar satış alanı, giriş/çıkış noktaları ve otoparkı kaydedecek şekilde yerleştirilecek. Yüz tanıma teknolojisine uygun olması gerekecek.

NTV'de yer alan habere göre sistem, 7/24 kesintisiz kayıt yapacak ve görüntüler en az 30 gün süreyle saklanacak. Kamerasını kurmayan işyerlerine ceza uygulanacak.

Kameraların yeterli çözünürlükte ve karanlık ortamda kayıt yapabilmesi gerekecek.

Kamera sistemi kurmayanlara ise Kabahatler Kanunu’nun emre aykırı davranış maddesinden ceza verilecek.

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Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri kararı
Bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
SPK bülteninden: 14'ü bedelsiz 17 şirketin sermaye artırımına onay geldi
21 Kasım borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Bir şirket daha bedelsiz kararı aldı: Yüzde 976,06053
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